McDonald's возобновил работу своего первого украинского ресторана: как долго чинили повреждения
McDonald's возобновил работу своего первого украинского ресторана возле станции метро "Лукьяновская", разрушенного во время ракетного удара 18 января. Восстановительные работы продолжались почти месяц, поскольку ресторан получил серьезные повреждения фасада, потолка, интерьера и оборудования.
Об этом сообщила прессслужба McDonalds Ukraine в комментарии СМИ. Это знаковый ресторан сети, ведь он стал первым, открывшимся в Украине.
Его история ведет начало в 1997 году, когда международная сеть быстрого питания впервые пришла на украинский рынок. С тех пор заведение стало не только местом встреч и скорых обедов, но и своеобразным символом глобализации и открытости страны к международным брендам.
Однако в последние годы ресторан пережил немало испытаний. Он был поврежден во время ракетных атак пять раз, что делает его одним из наиболее пострадавших объектов сети в Украине.
По информации, восстановительные работы после последнего удара продолжались около месяца. На этот раз повреждения оказались самыми серьезными за всю историю заведения:
- фасад и потолок ресторана получили значительные повреждения;
- пострадали интерьерные элементы, а также кассы, мониторы приема заказов на "МакДрайве", оборудование на кухне и холодильные установки;
- ударом также задело помещение тренинг-центра для сотрудников, расположенное на втором этаже здания.
При всех трудностях ресторан восстановили и открыли для посетителей в полноценном формате. Утром 18 января 2025 года в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Один из них пришелся на Шевченковский район, в том числе на площадь возле метро "Лукьяновская". В результате атаки:
- в жилых домах выбило окна;
- пострадал вход в станцию метро "Лукьяновская", а также стеклянные конструкции в торговом центре "Квадрат";
- были повреждены бизнес-центр "Лувр", магазины "Сильпо", Prostor, Аврора и ресторан McDonald's.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, замораживание президентом США финансирования федеральных грантовых программ может оставить американских школьников без обедов. Вместо того чтобы помочь учащимся, конгрессмен предложил им устроиться на работу в McDonald's.
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