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Трамп оставил детей в США без безвозмездных обедов: ученикам посоветовали идти зарабатывать в McDonald's

Станислав Кожемякин
Личные финансы
1 минута
2,0 т.
Школьники в США не должны рассчитывать на государство, считает республиканец Рич Маккормик

Замораживание президентом США финансирования федеральных грантовых программ может оставить американских школьников без обедов. Вместо того, чтобы помочь ученикам, конгрессмен предложил им устроиться на работу в McDonald's.

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Об этом член Палаты представителей от Республиканской партии Рич Маккормик заявил в эфире CNN. Телеведущая спросила у него, поддерживает ли он указ Трампа, если он коснется программы Head Start, которая предоставляет продовольственную поддержку детям из малообеспеченных семей и семьям с нехваткой продовольствия.

"Мне не было и 13 лет, когда я собирал ягоды в поле, пока не появились запрещающие это законы о детском труде. А когда я учился в старшей школе, то разносил газеты. Я всю жизнь проработал. Вы говорите мне, что дети, которые сидят дома вместо того, чтобы летом работать в Burger King или McDonald's, должны получать бесплатные обеды? Я думаю, нам нужно провести полноценный пересмотр (финансирования федеральньіх программ. – Ред.)", – ответил Маккормик.

В то же время, он признал, что не все дети достигли трудоспособного возраста, но некоторые из них уже могут устраиваться на работу и осваивать необходимые для будущего навыки. При этом он уверен, что приостановка федерального финансирования покажет правительству куда тратятся деньги на самом деле.

"Сколько людей начали бы свою карьеру в фастфуд-ресторанах, будучи детьми, а сколько из них просто по умолчанию получали обеды в старших классах, будучи в состоянии пойти и найти работу, сделав что-то, что повышает их ценность", – добавил конгрессмен. Он призвал школьников "думать о своем будущем, а не о том, как они будут жить за счет государства".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что окружной суд в США до 3 февраля приостановил действие указа президента Дональда Трампа о заморозке федеральных грантовых программ, включая помощь неправительственным организациям за границей, на 90 дней. Группа американских организаций потребовала признать такое решение незаконным.

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