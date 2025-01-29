Трамп оставил детей в США без безвозмездных обедов: ученикам посоветовали идти зарабатывать в McDonald's

Замораживание президентом США финансирования федеральных грантовых программ может оставить американских школьников без обедов. Вместо того, чтобы помочь ученикам, конгрессмен предложил им устроиться на работу в McDonald's.

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Об этом член Палаты представителей от Республиканской партии Рич Маккормик заявил в эфире CNN. Телеведущая спросила у него, поддерживает ли он указ Трампа, если он коснется программы Head Start, которая предоставляет продовольственную поддержку детям из малообеспеченных семей и семьям с нехваткой продовольствия.

"Мне не было и 13 лет, когда я собирал ягоды в поле, пока не появились запрещающие это законы о детском труде. А когда я учился в старшей школе, то разносил газеты. Я всю жизнь проработал. Вы говорите мне, что дети, которые сидят дома вместо того, чтобы летом работать в Burger King или McDonald's, должны получать бесплатные обеды? Я думаю, нам нужно провести полноценный пересмотр (финансирования федеральньіх программ. – Ред.)", – ответил Маккормик.

В то же время, он признал, что не все дети достигли трудоспособного возраста, но некоторые из них уже могут устраиваться на работу и осваивать необходимые для будущего навыки. При этом он уверен, что приостановка федерального финансирования покажет правительству куда тратятся деньги на самом деле.

"Сколько людей начали бы свою карьеру в фастфуд-ресторанах, будучи детьми, а сколько из них просто по умолчанию получали обеды в старших классах, будучи в состоянии пойти и найти работу, сделав что-то, что повышает их ценность", – добавил конгрессмен. Он призвал школьников "думать о своем будущем, а не о том, как они будут жить за счет государства".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что окружной суд в США до 3 февраля приостановил действие указа президента Дональда Трампа о заморозке федеральных грантовых программ, включая помощь неправительственным организациям за границей, на 90 дней. Группа американских организаций потребовала признать такое решение незаконным.

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