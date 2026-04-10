Масштабная коррупция в энергетике? Кто мог украсть десятки миллионов на ключевом объекте: OBOZ.UA узнал имя

Некогда крупнейший поставщик электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Трипольская ТЭС – новая "горячая" коррупционная точка в украинской энергетике. В конце февраля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении схемы завладения более 50 млн грн во время ремонта этого объекта. По его словам, для этого подозреваемые создали сеть подконтрольных компаний, а на публичные закупки подавали согласованные между собой предложения по заранее завышенным ценам.

Имена фигурантов не указывались – как и названия фирм. Однако в судебных материалах отмечается: одним из центральных лиц схемы может быть заместитель директора ООО "Инвентум Украина". Ему приписывают установление фактического контроля за другими компаниями – ЗТЭП, "ДЭМЗ-инжиниринг", ДЭМЗ, выступивших потенциальными звеньями в схеме хищения средств.

OBOZ.UA удалось идентифицировать этого фактического бенефициара схемы. Им оказался некий Андрей Тесленко – 59-летний выходец из Запорожья.

У "схемщика" арестовали имущество

В материалах дела № 759/1036/26 о коррупции на Трипольской ТЭС указано, что:

14 января 2026 года в рамках уголовного производства был проведен обыск "по месту жительства ЛИЦО_6, в ходе которого было обнаружено и изъято имущество (денежные средства), которое не входит в перечень, по которому прямо предоставлено разрешение на отыскание в постановлении о разрешении на проведение обыска".

ЛИЦО_6 "по официальным данным является заместителем директора ООО "Инвентум Украина" и фактически осуществляет контроль за деятельностью ООО "ЗТЕП", ООО "ДЭМЗ-инжиниринг", ООО "ДЭМЗ" через подконтрольных лиц".

По нашим данным, дом, в котором проходил обыск, принадлежит Андрею Тесленко. Следовательно, есть все основания считать центральным лицом очередной схемы в украинской энергетике именно его.

Сейчас дом почти на 300 кв.м. арестован. А право собственности на него Тесленко получил совсем недавно – в конце октября 2025 года. Такая вот ирония.

Стоит же здание на земельном участке, размер которого составляет почти 0,11 га. Право собственности же на него Тесленко приобрел тогда же, когда и на дом – а уже в марте 2026-го участок был арестован.

Арестовали у Тесленко, кстати, еще один земельный участок – на 0,0088 га. Получил ее он тогда же, когда и остальную недвижимость.

Автомобилей же у Тесленко два – оба элитные и купленные почти одновременно. Это:

Land Rover Range Rover Sport 2011 г.в.

По данным реестров, этим авто он владеет с февраля 2025 года. Сейчас же, по данным auto.ria, в зависимости от состояния такое стоит от 10 тыс. до 25 тыс. долларов.

ZEEKR 001 YOU 2025 г.в.

Этим авто Тесленко владеет с марта прошлого года. Стоимость такого нового сейчас стартует от 48 тыс. долларов.

Ядро схемы на Трипольской ТЭС

Центральной же компанией схемы является сумское ООО "Инвентум Украина", в котором Тесленко, по данным следствия, числится заместителем директора. По данным YouControl, конечным бенефициаром этой фирмы является Виктория Миненко. А директором – то есть, прямым начальником Тесленко, – Юрий Малюк.

В 2025 году "Инвентум Украина" победила в 2-х тендерах для Трипольской ТЭС – на 160,54 млн грн и 9,069 млн грн (здесь и далее все суммы с НДС). Оба тендера были неконкурентные – то есть, кроме "Инвентум Украина" на них не подавался никто.

В целом же за прошлый год эта компания победила на 50 государственных тендерах на общую сумму 1,027 млрд грн. И в подавляющем большинстве ее клиентами были энергетические компании – "Киевтеплоэнерго" (23 тендера!), "Сумытеплоэнерго", "Центрэнерго", "Теплоснабжение города Одессы" и др.

В 2026 году история продолжилась. По данным YouControl, на момент написания публикации "Инвентум Украина" победила в 16 тендерах на общую сумму 293,163 млн грн. И в 12-ти случаях клиентом было "Киевтеплоэнерго". И в 11 из них тендеры были неконкурентные. То есть, на столичной энергетике сумчане "сидят" крепко.

Известной же "Инвентум Украина" стала еще в 2018 году. Тогда эта компания фигурировала в уголовном производстве по вероятному сговору с "Сумытеплоэнерго" по завышению стоимости выполнения работ. Впрочем, последняя запись по этому делу в реестре судебных решений датирована тем же 2018 годом. Поэтому, похоже, оно "заглохло".

Коррупционная сеть

"Суть схемы проста: свои фирмы – свои люди – "нужный" результат тендера. Подозреваемые привлекли родственников и близких лиц, создав сеть подконтрольных компаний. На публичные закупки они подавали согласованные между собой предложения с заранее завышенными ценами. Конкуренция существовала только на бумаге", – объяснял суть схемы генпрокурор Кравченко.

По судебным же материалам, этими подконтрольными компаниями оказались ЗТЭП, "ДЭМЗ-инжиниринг", ДЭМЗ.

ЗТЭП – это "Запорожский тепло-энерго проект". По данным YouControl, эта фирма была основана в 2010 году. Ее бенефициарами – и, потенциально, подконтрольными Тесленко лицами, через которых осуществлялась схема – был Геннадий Белоус (он же руководитель компании) и Евгения Леонтьева.

В прошлом году на государственных тендерах эта фирма заработала почти 378 млн грн. Из них более 261 млн грн было получено от Трипольской ТЭС.

В 2026-м "тянуть" деньги с энергетического предприятия столичного региона компания из Запорожья продолжила. Из 14,8 млн грн, полученных на тендерах 4,26 млн грн "обеспечила" именно Трипольская ТЭС.

В информационном же пространстве ЗТЭП достаточно известная компания. Ее "звездный час" пришелся на 2024 год – когда Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета заказал этой компании реконструкцию школы за 130 млн грн. И все бы ничего, но аналитики "Наших денег" подсчитали, что "общая вероятная переплата в этом проекте может составлять около 18 млн грн".

"Этой суммы хватило бы на 130 ночных дронов Mavic 3T... Или на три дальнобойных дрона для атак по аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам России", – констатировали тогда специалисты.

"ДЭМЗ-инжиниринг" – это киевская компания, 100%-ной владелицей которой является дочь Тесленко Кристина. Она же является и ее руководителем.

По данным YouControl, в прошлом году "ДЭМЗ-инжиниринг" победила на 1 тендере от "Киевтеплоэнерго" на 6,8 млн грн. В этом же году участия в торгах компания не принимала.

ДЭМЗ – это "Опытно-экспериментальный механический завод". Эта компания также из Запорожья и почти 76% ее принадлежит тому же Андрею Тесленко. Остальными же владеют:

сын Тесленко, Владимир;

компания "Хамстер клаб интернейшнл", 90% которой принадлежат Андрею Тесленко.

Как "прокручивали схему"

По словам Кравченко, договоры между Трипольской ТЭС и подрядчиками заключались по заведомо завышенной стоимости. В частности, подчеркивал он,"цены на некоторые товары и услуги "накручивали" в несколько раз".

Разницу же между реальной и прописанной в документах завышенной ценой, подчеркивается, участники схемы получали наличными. Для "отмывания" этих средств заключали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора. А доставка денег в офисы фигурантов осуществлялась с помощью т.н. "курьеров".

Это же подтверждают и источники OBOZ.UA. Согласно с одной из "схематозных" переписок, с которой нам удалось ознакомиться, одна из компаний:

взяла "счет по реальной сделке за 12 миллионов";

после чего попросила "сделать подорожание продукции в документах на 15%".

Также была организована передача денег между фигурантами. О чем сторона-получатель четко отчиталась.

Мы обратились в "Инвентум Украина" и Андрея Тесленко с просьбой прокомментировать выдвинутые против них обвинения. На момент выхода публикации ответ от Тесленко не поступил – а вот в "Инвентум Украина", сославшись на нормы уголовного процессуального законодательства Украины заявили, что ситуацию комментировать не будут.

"Компания ограничена в возможности предоставления комментариев по существу поставленных вопросов, поскольку такая информация может касаться сведений досудебного расследования, которые составляют охраняемую законом тайну и разглашение которых запрещено законом", – говорится в ответе на запрос.

OBOZ.UA продолжит следить за деятельностью "Инвентум Украина" – в частности, относительно подрядов, полученных компанией в Киеве. Больше – в следующих публикациях.