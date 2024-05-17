На разрушенные Россией ТЭС потратят более миллиарда гривен: Шмыгаль требует восстановить "максимально быстро"

Уничтоженные россиянами электростанции в Харьковской и Киевской областях будут восстанавливать. На эту цель правительство уже согласовало выделение более 1,5 млрд гривен.

Как сообщили на правительственном портале, соответствующее решение было согласовано на заседании Кабинета министров 17 мая. Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской в Харьковской.

"Ожидаем максимальной эффективности использования этих средств. Работы должны происходить максимально быстро", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Восстановлением энергетических объектов будет заниматься "Центрэнерго". Средства выделили из резервного фонда государственного бюджета (726 млн грн) и из фонда ликвидации последствий агрессии (826 млн грн).

Разрушение Трипольской ТЭС

Как известно, Трипольская теплоэлектростанция была полностью разрушена Россией 11 апреля. Оккупанты ударили по ней новейшими ракетами Х-69, обнаружение и уничтожение которых является сверхсложной задачей. Перед тем как поразить Трипольскую ТЭС, упомянутая ракета пролетела около 400 км – это больше любой другой ракеты, о которой было известно ранее.

Позже президент Владимир Зеленский объяснил, что враг выпустил по электростанции 11 ракет, из которых 7 удалось уничтожить. Четыре другие поразили ТЭС, поскольку ракеты для ее защиты полностью закончились. Это привело к 100%-й потере генерации ТЭС.

Разрушение Змиевской ТЭС

22 марта под атакой оказалась Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области – после этого все энергоблоки ТЭС были выведены из строя. Разрушенную ТЭС посетил министр энергетики Герман Галущенко, пообещавший "помогать максимально" и привлечь международных доноров к восстановлению станции. А в "Центрэнерго" заверили, что уже имеют опыт обновления и мотивированы это делать.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 9 мая российскими атаками разрушены 800 объектов теплоснабжения в Украине, в результате чего было потеряно до 8 ГВт генерации. По предварительным оценкам, восстановление разрушенных объектов потребует около 1 млрд долларов.

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