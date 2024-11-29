Любимое блюдо украинцев подорожало в 3 раза: цена "борщового набора" стремительно выросла

Борщ — традиционное для Украины блюдо, но каждый год приготовить его становится все дороже. Например, в конце ноября 2024 года стоимость только необходимых для этого овощей в среднем выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. В настоящее время на рынке средние цены на основные овощи "борщового набора" составляют:

картофель: 21 грн/кг (в прошлом году было 9 грн/кг);

капуста белокочанная: 25 грн/кг (в прошлом году было 6,8 грн/кг);

морковь: 21,5 грн/кг (в прошлом году было 7 грн/кг);

свекла: 15 грн/кг (в прошлом году было 7,5 грн/кг);

лук репчатый: 15 грн/кг (в прошлом году было 10,5 грн/кг).

Такая ситуация обусловлена неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на урожайность, а также повышением затрат на производство и логистику. Некоторые позиции, такие как капуста и лук могут быть в дефиците из-за снижения урожайности, что приводит к увеличению импорта для удовлетворения внутреннего спроса", – отметила Попович.

Согласно прогнозам на конец 2024 и начало 2025 года, цены на овощи "борщового набора" могут вырасти и дальше - в среднем на 2-3%. Это объясняется сезонным уменьшением предложения и повышением затрат на хранение урожаев.

"Таким образом, приготовление борща в 2024 году стало дороже по сравнению с предыдущими годами, и тенденция роста цен, вероятно, сохранится до начала 2025 года", - пояснила Татьяна Попович.

Ранее владелец крупной сети гипермаркетов Олег Вишняков подтвердил, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на ряд основных продуктов питания, в том числе овощи "борщового набора". Кроме роста расходов на хранение продовольствия, причиной возможного удорожания являются перебои с электроснабжением. Также из-за сезонных ценовых колебаний может подорожать сахар, а яйца – из-за роста расходов на отопление и электроэнергию для птицеферм.

Также OBOZ.UA сообщал, что во всем мире цены на кофе выросли до рекордных значений, что может привести к удорожанию напитка в кафе. В частности, на бирже в Нью-Йорке фьючерсы на этот продукт поднялись до самого высокого уровня с 1997 года.

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