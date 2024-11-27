Супермаркеты в Украине готовятся повышать цены на основные продукты: что подорожает прежде всего

В Украине в ближайшие месяцы ожидается рост цен на ряд основных продуктов питания. Среди лидеров подорожания могут оказаться хлеб, овощи "борщевого набора", мясо и молочка. Также не исключено дальнейшее удорожание яиц.

Видео дня

Такой прогноз озвучил владелец крупной сети гипермаркетов Олег Вишняков в колонке. По его словам, основные причины возможного подорожания – рост затрат на производство и хранение продовольствия, а также перебои с электроснабжением.

Он объяснил, что продукция переработки в целом зависима от энергоресурсов для производственных процессов, а фрукты и овощи требуют хранения в специальных условиях с контролем температуры. В случае с продукцией животноводства добавляется фактор подорожания кормов.

В то же время сахару присущи сезонные ценовые колебания на сырье. А у производителей яиц тем временем растут расходы на отопление и электроэнергию для ферм.

"Отключения (электроэнергии. – Ред.) могут привести к перебоям в производственном процессе, потерям продуктов из-за нарушения условий хранения и, наконец, к дополнительным расходам на энергоносители, которые могут быть включены в конечную цену товара... Однако, если удастся избежать масштабных отключений электроэнергии, прогноз может измениться, а ценовое давление уменьшиться", – отметил специалист.

В целом по словам Вишнякова, в перечень основных продуктов, цены на которые могут вырасти больше всего в Украине, вошли хлебобулочные изделия, картофель, капуста, морковь, свекла, яблоки и груши), молочные продукты и мясо, яйца, а также растительное масло, сахар, крупы и макароны.

Ранее украинцев уже предупредили о росте цен на сахар. Стоимость продукта от производителей только за последний месяц выросла на 1-1,5 грн за килограмм. Динамика цен на сахар в Украине во многом зависит от ситуации на глобальном рынке.

В частности, из-за проблем, с которыми столкнулись производители в Бразилии, сокращение объемов производства сахара в этой стране может тоже возрасти. Украинские же производители могут воспользоваться этой ситуацией для расширения присутствия на международном рынке и повышения конкурентоспособности.

Цены на яйца при этом заметно выросли еще в октябре. По официальным данным Госстата, стоимость продукта за этот месяц увеличилась на 18,1%. Впрочем, в этой статистике учтены "социальные" расценки, а если анализировать стоимость десятка фасованных яиц категории С0, подорожание окажется еще более заметным – вплоть до 60%.

О росте цен на продукт украинцев предупреждали еще с лета, и даже после удорожания яйца все еще остаются почти на 26% дешевле, чем в начале года. Дело в том, что весной и летом розничные цены на яйца были ниже себестоимости, что приводило птицефабрики к убыткам.

Как сообщал OBOZ.UA, также по всему миру цены на кофе выросли до рекордных значений, что может привести к подорожанию напитка в кофейнях. В частности, на бирже в Нью-Йорке фьючерсы на этот продукт поднялись до самого высокого уровня с 1997 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!