По всему миру подорожал популярный продукт: цены оказались на максимуме за 27 лет

Мировые цены на кофе выросли до рекордных значений, что может привести к подорожанию напитка в кофейнях. В частности, на бирже в Нью-Йорке фьючерсы на этот продукт поднялись до самого высокого уровня с 1997 года. Причина – беспокойство по поводу урожая у лучших производителей и, соответственно, опасения из-за их способности обеспечить поставки на необходимом уровне.

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Об этом сообщает Bloomberg. В частности, отмечается, растут опасения, что после продолжительной засухи замедлятся поставки из Бразилии. Дело в том, что жаркая погода:

нанесла ущерб кофейным деревьям;

это может сократить урожайность в следующем сезоне.

"Цены на кофе резко выросли из-за серьезных перебоев с поставками у ключевых производителей – от Бразилии до Вьетнама. ... Фьючерсы в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня с 1997 года – из-за беспокойства об урожае у ведущих производителей. ... Элитный сорт арабика подорожал на 3%. Более бюджетный сорт робуста недавно достиг самого высокого уровня с 1970-х годов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: усугубляет же ситуацию то, что высокие темпы экспорта арабики в этом году могут привести к существенному сокращению ее запасов. В частности, в министерстве сельского хозяйства США считают, что к концу текущего сезона (июнь-2025) запасы кофе в Бразилии будут составлять всего 1,2 млн мешков, "что на 26% меньше, чем в предыдущем году".

В то же время, отмечается, предыдущие этапы подорожания кофе уже привели к тому, что продавцы подняли цены и отменили скидки, что ударило по обычными покупателях. При этом, сами продавцы " предупреждают о дальнейшем росте" стоимости продукта.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине растут цены на сахар от производителей – только за последний месяц его стоимость выросла на 1-1,5 грн за килограмм. Впрочем из-за ряда внутренних факторов и ситуации на международном рынке цены могут вырасти еще заметнее, что впоследствии может достичь и розничных покупателей.

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