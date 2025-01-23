Lifecell массово закрывает тарифы: полный список

Мобильный оператор lifecell анонсировал закрытие сразу 40-ка своих тарифов. В частности, "Просто Лайф 2020";"Смарт М", "Platinum" и пр. Однако произойдет это не одномоментно – ожидается, что процесс начнется 17 февраля и продлиться по 20 марта.

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Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили: дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено – однако уже на условиях других тарифов.

"В период с 17 февраля 2025 года по 20 марта 2025 года тарифные планы. Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут сообщаться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", – говорится в сообщении.

Какие тарифы закрывает lifecell

В целом, рассказали в lifecell, закрытию поджелат сразу 40 тарифов. В частности:

"Шкільний Лайф";

"Просто Лайф 2020";

"Просто Лайф. Регіон 2020";

"Практичний";

"Пільговий";

"Залізна Двадцятка";

"Зручний";

"BiP Жара";

BiP Жара Плюс";

"Ізі Лайф";

Жара GO PLUS";

"Жара GO";

"ХайП";

"Жара Лайт";

"Жара Лайт 2021";

"Смарт М";

"Смарт L";

"Хітмейкер";

"Смарт Лайф. Регіон 2020";

"БОМБА";

"Лайфхак PLATINUM";

"Platinum Лайф 2020";

"Platinum";

"Platinum 2019" з пакетами послуг "Platinum 2019" та "Platinum Plus";

"Premium" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive",

"Platinum Лайф. Регіон 2020";

"Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020";

"Вільний Лайф. Регіон 2020";

"Лайфхак Контракт";

"Комфорт";

"Platinum Контракт";

"Premium Contract" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive";

"Ґаджет 2020" з пакетами послуг "Смарт 2020", "Планшет 2020", "Роутер 2020", "Роутер Плюс 2020";

"4 Безліміти";

"Смарт Лайф 2020";

"Інтернет Жара";

"Iнтернет БЕЗМЕЖ";

"Вільний Лайф 2020";

"Лайфхак";

"Свобода Плюс" з пакетами послуг "XS", "S", "M", "L".

Lifecell запустил новый тариф

Ранее же lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его стоимость – 175 грн/4 недели.

Подключиться к новому тарифу можно в магазинах оператора. А кроме того, оставить заявку на его официальном сайте.

В тарифе, в частности, предоставляются 1 300 минут на все номера по Украине. А также безлимитные звонки в сети lifecell по истечении этого объема.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, lifecell анонсировал повышение стоимости ряда своих тарифов – в частности, "Смарт Лайф", "Просто Лайф" и пр. Менять стоимость тарифных предложений будут с 5 февраля – на 45-150 грн.

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