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Lifecell массово закрывает тарифы: полный список

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
3,6 т.
Lifecell массово закрывает тарифы

Мобильный оператор lifecell анонсировал закрытие сразу 40-ка своих тарифов. В частности, "Просто Лайф 2020";"Смарт М", "Platinum" и пр. Однако произойдет это не одномоментно – ожидается, что процесс начнется 17 февраля и продлиться по 20 марта.

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Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили: дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено – однако уже на условиях других тарифов.

"В период с 17 февраля 2025 года по 20 марта 2025 года тарифные планы. Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут сообщаться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", – говорится в сообщении.

Какие тарифы закрывает lifecell

В целом, рассказали в lifecell, закрытию поджелат сразу 40 тарифов. В частности:

  • "Шкільний Лайф";
  • "Просто Лайф 2020";
  • "Просто Лайф. Регіон 2020";
  • "Практичний";
  • "Пільговий";
  • "Залізна Двадцятка";
  • "Зручний";
  • "BiP Жара";
  • BiP Жара Плюс";
  • "Ізі Лайф";
  • Жара GO PLUS";
  • "Жара GO";
  • "ХайП";
  • "Жара Лайт";
  • "Жара Лайт 2021";
  • "Смарт М";
  • "Смарт L";
  • "Хітмейкер";
  • "Смарт Лайф. Регіон 2020";
  • "БОМБА";
  • "Лайфхак PLATINUM";
  • "Platinum Лайф 2020";
  • "Platinum";
  • "Platinum 2019" з пакетами послуг "Platinum 2019" та "Platinum Plus";
  • "Premium" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive",
  • "Platinum Лайф. Регіон 2020";
  • "Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020";
  • "Вільний Лайф. Регіон 2020";
  • "Лайфхак Контракт";
  • "Комфорт";
  • "Platinum Контракт";
  • "Premium Contract" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive";
  • "Ґаджет 2020" з пакетами послуг "Смарт 2020", "Планшет 2020", "Роутер 2020", "Роутер Плюс 2020";
  • "4 Безліміти";
  • "Смарт Лайф 2020";
  • "Інтернет Жара";
  • "Iнтернет БЕЗМЕЖ";
  • "Вільний Лайф 2020";
  • "Лайфхак";
  • "Свобода Плюс" з пакетами послуг "XS", "S", "M", "L".

Lifecell запустил новый тариф

Ранее же lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его стоимость – 175 грн/4 недели.

Подключиться к новому тарифу можно в магазинах оператора. А кроме того, оставить заявку на его официальном сайте.

В тарифе, в частности, предоставляются 1 300 минут на все номера по Украине. А также безлимитные звонки в сети lifecell по истечении этого объема.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, lifecell анонсировал повышение стоимости ряда своих тарифов – в частности, "Смарт Лайф", "Просто Лайф" и пр. Менять стоимость тарифных предложений будут с 5 февраля – на 45-150 грн.

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