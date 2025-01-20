Lifecell запустил новый тариф: названа цена

Мобильный оператор lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его стоимость – 175 грн/4 недели. Подключившиеся к нему пользователи получат доступ сразу к 3-м услугам: мобильной связи, домашнему интернету и телевидению.

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Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили: подключиться к новому тарифу можно в магазинах оператора. А кроме того, оставить заявку на его официальном сайте.

"Лайфсет М – это первое комплексное решение от lifecell, объединившее в одном тарифном предложении наиболее популярные услуги – мобильную связь, фиксированный домашний интернет и телевидение. Стоимость всего 175 грн/4 недели за пользование сразу тремя услугами", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, абоненты, подключившиеся к "Лайфсет М", получат скоростной безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Однако только при наличии соответствующей технологии по адресу подключения.

Также в тарифе предоставляются 1 300 минут на все номера по Украине. И безлимитные звонки в сети lifecell по истечении этого объема;

Помимо этого, в тариф включены 25 ГБ мобильного интернета в Украине и в роуминге. Они будут предоставляться по акции "Гигабайты без границ".

Кроме того, в предложение входит интерактивное телевидение lifecell TV. Как отмечают в самом операторе, речь идет о более 120 популярных украинских и мировых телеканалов с просмотром на разных устройствах – до 5-ти одновременно.

Vodafone резко повысит стоимости ряда тарифов

В то же время, с 30 января Vodafone стоимости ряда своих тарифов. Подорожание составит 40-70 грн.

При этом вместе со стоимостью тарифов увеличится и их наполнение. Однако лишь в некоторых.

Так, тариф Vodafone SuperNet Start подорожает на 60 грн – до 260 грн/месяц. А кроме того:

Vodafone SuperNet Pro – на 60 грн, до 340 грн/месяц.

Vodafone SuperNet Unlim – на 60 грн, до 470 грн/4 недели.

Joice – на 60 грн, до 260 грн/месяц.

Vodafone Light+ – на 40 грн, до 185 грн/4 недели.

Turbo 2023 – на 70 грн, до 250 грн/4 недели.

Joice Start 2023 – на 60 грн, до 260 грн/4 недели.

Vodafone SuperNet Start 2019 – на 65 грн, до 260 грн/месяц.

Vodafone SuperNet Turbo 2019 – на 50 грн, до 250 грн/месяц.

Joice Pro 2023 – на 60 грн, до 320 грн/4 недели.

Joice Max 2023 – на 60 грн, до 390 грн/4 недели.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильные операторы будут отключать украинцев от связи 3G в 2025 году. В частности, Vodafone Украина будет поэтапно переводить сеть на 4G в Днепре, Одессе и Ковеле.

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