Lifecell резко повысит стоимость тарифов с 5 февраля: все названия
Мобильный оператор lifecell анонсировал повышение стоимости ряда своих тарифов – в частности, "Смарт Лайф", "Просто Лайф" и пр. Менять стоимость тарифных предложений будут с 5 февраля – на 45-150 грн.
Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили: вместе с повышением цен будет изменено и наполнение некоторых тарифов.
"С 5 февраля 2025 года будут пересмотрены условия, в том числе цены и/или содержание пакетов услуг на 4 недели. И будет прекращена возможность подключения новых абонентов к тарифным планам", – говорится в сообщении.
Впрочем, как именно изменится стоимость тарифов, не указывается. Тем не менее, по данным технического сообщества рынка телекоммуникаций Украины MZU - Мобильная связь Украины:
- Просто Лайф (2020 и 2024) подорожает на 50 грн – до 210 грн/4 недели;
- Смарт Лайф (2020 и 2024) – на 75 грн, до 300 грн/4 недели;
- "Вільний Лайф" (2020 та 2024) – на 100 грн, до 425 грн/4 недели;
- Platinum Лайф (2020 и 2024) – на 150 грн, до 600 грн/4 недели.
"Улучшение условий для тарифов выше. Получайте в 2 раза больше минут в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", – говорится в сообщении.
Рост расценок зацепит и другие тарифы. В частности:
- "Дзвінкий БЕЗМЕЖ" подорожает на 45 грн – до 175 грн/4 недели;
- "Потужний" – на 55 грн, до 220 грн/4 недели.
"Улучшение условий. Получайте в 2 раза больше минут и +20 ГБ в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", – рассказали анаитики.
Также подорожает тариф Жара Лайт 2022 – на 65 грн. После изменения цен он будет стоить 195 грн/4 недели.
Кроме того, отметили в lifecell, изменится стоимость тарифа "Вільний Лайф. Регіон". Однако, как, пока не укзывается.
Lifecell закрывает тарифы
В то же время, сообщили в операторе, с 17 февраля по 20 марта будет закрыт ряд тарифов. Это:
- "Шкільний Лайф";
- "Просто Лайф 2020";
- "Просто Лайф. Регіон 2020";
- "Практичний";
- "Пільговий";
- "Залізна Двадцятка";
- "Зручний";
- "BiP Жара";
- BiP Жара Плюс";
- "Ізі Лайф";
- Жара GO PLUS";
- "Жара GO";
- "ХайП";
- "Жара Лайт";
- "Жара Лайт 2021";
- "Смарт М";
- "Смарт L";
- "Хітмейкер";
- "Смарт Лайф. Регіон 2020";
- "БОМБА";
- "Лайфхак PLATINUM";
- "Platinum Лайф 2020";
- "Platinum";
- "Platinum 2019" з пакетами послуг "Platinum 2019" та "Platinum Plus";
- "Premium" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive", "Platinum Лайф. Регіон 2020";
- "Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020";
- "Вільний Лайф. Регіон 2020";
- "Лайфхак Контракт";
- "Комфорт";
- "Platinum Контракт";
- "Premium Contract" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive";
- "Ґаджет 2020" з пакетами послуг "Смарт 2020", "Планшет 2020", "Роутер 2020";
- "Роутер Плюс 2020";
- "4 Безліміти";
- "Смарт Лайф 2020";
- "Інтернет Жара";
- "Iнтернет БЕЗМЕЖ";
- "Вільний Лайф 2020";
- "Лайфхак";
- "Свобода Плюс" з пакетами послуг "XS", "S", "M", "L".
"Дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено на условиях других тарифных планов. Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут сообщаться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", – рассказали в lifecell.
Как сообщал OBOZ.UA, вранее же lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его стоимость – 175 грн/4 недели. Подключившиеся к нему пользователи получат доступ сразу к трем услугам: мобильной связи, домашнему интернету и телевидению.
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