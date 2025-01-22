Lifecell резко повысит стоимость тарифов с 5 февраля: все названия

Мобильный оператор lifecell анонсировал повышение стоимости ряда своих тарифов – в частности, "Смарт Лайф", "Просто Лайф" и пр. Менять стоимость тарифных предложений будут с 5 февраля – на 45-150 грн.

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Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили: вместе с повышением цен будет изменено и наполнение некоторых тарифов.

"С 5 февраля 2025 года будут пересмотрены условия, в том числе цены и/или содержание пакетов услуг на 4 недели. И будет прекращена возможность подключения новых абонентов к тарифным планам", – говорится в сообщении.

Впрочем, как именно изменится стоимость тарифов, не указывается. Тем не менее, по данным технического сообщества рынка телекоммуникаций Украины MZU - Мобильная связь Украины:

Просто Лайф (2020 и 2024) подорожает на 50 грн – до 210 грн/4 недели;

(2020 и 2024) подорожает на 50 грн – до 210 грн/4 недели; Смарт Лайф (2020 и 2024) – на 75 грн, до 300 грн/4 недели;

(2020 и 2024) – на 75 грн, до 300 грн/4 недели; "Вільний Лайф" (2020 та 2024) – на 100 грн, до 425 грн/4 недели;

(2020 та 2024) – на 100 грн, до 425 грн/4 недели; Platinum Лайф (2020 и 2024) – на 150 грн, до 600 грн/4 недели.

"Улучшение условий для тарифов выше. Получайте в 2 раза больше минут в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", – говорится в сообщении.

Рост расценок зацепит и другие тарифы. В частности:

"Дзвінкий БЕЗМЕЖ" подорожает на 45 грн – до 175 грн/4 недели;

подорожает на 45 грн – до 175 грн/4 недели; "Потужний" – на 55 грн, до 220 грн/4 недели.

"Улучшение условий. Получайте в 2 раза больше минут и +20 ГБ в рамках тарифа при своевременной оплате пакета услуг", – рассказали анаитики.

Также подорожает тариф Жара Лайт 2022 – на 65 грн. После изменения цен он будет стоить 195 грн/4 недели.

Кроме того, отметили в lifecell, изменится стоимость тарифа "Вільний Лайф. Регіон". Однако, как, пока не укзывается.

Lifecell закрывает тарифы

В то же время, сообщили в операторе, с 17 февраля по 20 марта будет закрыт ряд тарифов. Это:

"Шкільний Лайф";

"Просто Лайф 2020";

"Просто Лайф. Регіон 2020";

"Практичний";

"Пільговий";

"Залізна Двадцятка";

"Зручний";

"BiP Жара";

BiP Жара Плюс";

"Ізі Лайф";

Жара GO PLUS";

"Жара GO";

"ХайП";

"Жара Лайт";

"Жара Лайт 2021";

"Смарт М";

"Смарт L";

"Хітмейкер";

"Смарт Лайф. Регіон 2020";

"БОМБА";

"Лайфхак PLATINUM";

"Platinum Лайф 2020";

"Platinum";

"Platinum 2019" з пакетами послуг "Platinum 2019" та "Platinum Plus";

"Premium" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive", "Platinum Лайф. Регіон 2020";

"Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020";

"Вільний Лайф. Регіон 2020";

"Лайфхак Контракт";

"Комфорт";

"Platinum Контракт";

"Premium Contract" з пакетами послуг "Premium" та "Premium Exclusive";

"Ґаджет 2020" з пакетами послуг "Смарт 2020", "Планшет 2020", "Роутер 2020";

"Роутер Плюс 2020";

"4 Безліміти";

"Смарт Лайф 2020";

"Інтернет Жара";

"Iнтернет БЕЗМЕЖ";

"Вільний Лайф 2020";

"Лайфхак";

"Свобода Плюс" з пакетами послуг "XS", "S", "M", "L".

"Дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено на условиях других тарифных планов. Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут сообщаться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов", – рассказали в lifecell.

Как сообщал OBOZ.UA, вранее же lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его стоимость – 175 грн/4 недели. Подключившиеся к нему пользователи получат доступ сразу к трем услугам: мобильной связи, домашнему интернету и телевидению.

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