Lifecell массово закрывает мобильные тарифы: что будет с абонентами

Мобильный оператор lifecell решил закрыть ряд тарифных планов для корпоративных клиентов. Абонентов переведут на похожие планы, но изменятся стоимость, собственно пакет услуг и название тарифных планов.
Об этом сообщили в компании. В частности с 1 ноября изменения коснутся таких тарифных планов: "VIP ULTRA" наложенный платеж, "SMS Мир", "Партнер 190" "Партнер 250", "Бизнес Старт", "Бизнес Старт" наложенный платеж, "Бизнес Свобода" и другие. Детали компания в таблице:
|
Название тарифа до 31.10.2025
|
Название тарифа с 01.11.2025
|
Плата за пакет услуг до 31.10.2025
|
Плата за пакет услуг с 01.11.2025
|
Минуты в сети лайфселл, минуты на другие сети по Украине, SMS и интернет до 31.10.2025
Минуты в сети лайфселл, минуты на другие сети по Украине, SMS и интернет с 01.11.2025
|"Партнер 190"
|"Бизнес Стартап"
|190 грн
|
180 грн
|
Безлимит/300 мин/300 SMS/15 ГБ
Безлимит /300 мин/100 SMS/30 ГБ+безлимит
|"Партнер 250"
|"Бизнес Команда"
|
250 грн
|280 грн
|Безлимит/600 мин/600 SMS/20 ГБ
|Безлимит /400 мин/200 SMS /60 ГБ+безлимит
|
"Бизнес Старт"
|
"Бизнес Стартап"
|199 грн
|180 грн
|1000 мин на все сети/400 SMS/20 ГБ
|Безлимит/300 мин/100 SMS/30 ГБ+безлимит
|"Бизнес Старт послеоплата"
|"Бизнес Стартап послеоплата"
|199 грн
|180 грн
|
1000 мин на все сети/400 SMS/20 ГБ
|Безлимит/300 мин/100 SMS/30 ГБ+безлимит
|"Бизнес Свобода"
|"Бизнес Команда"
|269 грн
|
280 грн
|
1500 мин на все сети/500 SMS/30 ГБ
|Безлимит/400 мин/200 SMS/60 ГБ+безлимит
|"Бизнес Свобода наложенный платеж"
|"Бизнес Команда наложенный платеж"
|269 грн
|280 грн
|
1500 мин на все сети/500 SMS/30 ГБ
|Безлимит/400 мин/200 SMS/60 ГБ+безлимит
|"Бизнес Премиум"
|"Бизнес Импульс"
|299 грн
|350 грн
|
2000 мин на все сети/1000 SMS/50 ГБ
|Безлимит/600 мин/300 SMS/100 ГБ+безлимит
|"Бизнес Премиум наложенный платеж"
|"Бизнес Импульс наложенный платеж"
|299 грн
|350 грн
|
2000 мин на все сети/1000 SMS/50 Гб
|Безлимит/600 мин /300 SMS/100 ГБ+безлимит
|"Бизнес плюс 169"
|"Бизнес плюс 199"
|169 грн
|199 грн
|
Безлимит/400 мин/100 SMS/50 ГБ+безлимит
Безлимит/800 мин/-/75 ГБ+безлимит
|"Бизнес плюс 169 наложенный платеж"
|"Бизнес плюс 199 послеоплата"
|169 грн
|199 грн
|
Безлимит/400 мин/100 SMS/50 ГБ+безлимит
Безлимит/800 мин/-/75 ГБ+безлимит
|"VIP ULTRA послеоплата"
|Бизнес Мини
|20 грн
|25 грн
|Безлимит/-/-/-/-
|Безлимит/-/-/-/-
|"SMS Мир"
|"На связи 75"
|20 грн
|75 грн
|
Безлимит/500 мин/500 SMS/20 ГБ
Безлимит/-/500 SMS/15 ГБ
Новая услуга от lifecell
В сентябре мобильный оператор запустил подключение домашнего интернета к действующему тарифу мобильной связи. Следует учитывать, что стоимость подключения услуги составляет 25 грн, в дальнейшем за пользование абоненты платят 50 грн за 4 недели, а условия основного тарифного плана при этом не меняются.
Четких спецификаций качества домашнего интернета не предусмотрено – в зависимости от адреса абонента ему могут подключить как 1 Гбит/с по технологии GPON, так и 100 Мбит/с по Ethernet. Абоненты могут добавлять фиксированный интернет к тарифам:
- "Просто Лайф";
- "Смарт Лайф";
- "Свободный Лайф";
- "Platinum Лайф";
- "Мощный";
- "Свободный Лайф.Регион";
- "Мега";
- "Макси";
- "Жара Лайт 2022".
