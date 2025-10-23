Lifecell массово закрывает мобильные тарифы: что будет с абонентами

Мобильный оператор lifecell решил закрыть ряд тарифных планов для корпоративных клиентов. Абонентов переведут на похожие планы, но изменятся стоимость, собственно пакет услуг и название тарифных планов.

Об этом сообщили в компании. В частности с 1 ноября изменения коснутся таких тарифных планов: "VIP ULTRA" наложенный платеж, "SMS Мир", "Партнер 190" "Партнер 250", "Бизнес Старт", "Бизнес Старт" наложенный платеж, "Бизнес Свобода" и другие. Детали компания в таблице:

Название тарифа до 31.10.2025 Название тарифа с 01.11.2025 Плата за пакет услуг до 31.10.2025 Плата за пакет услуг с 01.11.2025 Минуты в сети лайфселл, минуты на другие сети по Украине, SMS и интернет до 31.10.2025 Минуты в сети лайфселл, минуты на другие сети по Украине, SMS и интернет с 01.11.2025 "Партнер 190" "Бизнес Стартап" 190 грн 180 грн Безлимит/300 мин/300 SMS/15 ГБ Безлимит /300 мин/100 SMS/30 ГБ+безлимит "Партнер 250" "Бизнес Команда" 250 грн 280 грн Безлимит/600 мин/600 SMS/20 ГБ Безлимит /400 мин/200 SMS /60 ГБ+безлимит "Бизнес Старт" "Бизнес Стартап" 199 грн 180 грн 1000 мин на все сети/400 SMS/20 ГБ Безлимит/300 мин/100 SMS/30 ГБ+безлимит "Бизнес Старт послеоплата" "Бизнес Стартап послеоплата" 199 грн 180 грн 1000 мин на все сети/400 SMS/20 ГБ Безлимит/300 мин/100 SMS/30 ГБ+безлимит "Бизнес Свобода" "Бизнес Команда" 269 грн 280 грн 1500 мин на все сети/500 SMS/30 ГБ Безлимит/400 мин/200 SMS/60 ГБ+безлимит "Бизнес Свобода наложенный платеж" "Бизнес Команда наложенный платеж" 269 грн 280 грн 1500 мин на все сети/500 SMS/30 ГБ Безлимит/400 мин/200 SMS/60 ГБ+безлимит "Бизнес Премиум" "Бизнес Импульс" 299 грн 350 грн 2000 мин на все сети/1000 SMS/50 ГБ Безлимит/600 мин/300 SMS/100 ГБ+безлимит "Бизнес Премиум наложенный платеж" "Бизнес Импульс наложенный платеж" 299 грн 350 грн 2000 мин на все сети/1000 SMS/50 Гб Безлимит/600 мин /300 SMS/100 ГБ+безлимит "Бизнес плюс 169" "Бизнес плюс 199" 169 грн 199 грн Безлимит/400 мин/100 SMS/50 ГБ+безлимит Безлимит/800 мин/-/75 ГБ+безлимит "Бизнес плюс 169 наложенный платеж" "Бизнес плюс 199 послеоплата" 169 грн 199 грн Безлимит/400 мин/100 SMS/50 ГБ+безлимит Безлимит/800 мин/-/75 ГБ+безлимит "VIP ULTRA послеоплата" Бизнес Мини 20 грн 25 грн Безлимит/-/-/-/- Безлимит/-/-/-/- "SMS Мир" "На связи 75" 20 грн 75 грн Безлимит/500 мин/500 SMS/20 ГБ Безлимит/-/500 SMS/15 ГБ

Новая услуга от lifecell

В сентябре мобильный оператор запустил подключение домашнего интернета к действующему тарифу мобильной связи. Следует учитывать, что стоимость подключения услуги составляет 25 грн, в дальнейшем за пользование абоненты платят 50 грн за 4 недели, а условия основного тарифного плана при этом не меняются.

Четких спецификаций качества домашнего интернета не предусмотрено – в зависимости от адреса абонента ему могут подключить как 1 Гбит/с по технологии GPON, так и 100 Мбит/с по Ethernet. Абоненты могут добавлять фиксированный интернет к тарифам:

"Просто Лайф";

"Смарт Лайф";

"Свободный Лайф";

"Platinum Лайф";

"Мощный";

"Свободный Лайф.Регион";

"Мега";

"Макси";

"Жара Лайт 2022".

