Придется доплатить: украинский мобильный оператор ввел новую услугу

Мобильный оператор Lifecell из украинской "большой тройки" запустил подключение домашнего интернета к действующему тарифу мобильной связи. Следует учитывать, что за пользование услугой придется разово заплатить 25 грн, а потом доплачивать поверх стандартной суммы еще по 50 грн каждые четыре недели. За нарушение условий абонентам грозит штраф 1200 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте мобильного оператора. Услуга доступна не для всех мобильных тарифов Lifecell.

Главное, что нужно знать

Абоненты могут добавлять фиксированный интернет исключительно к тарифам "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Свободный Лайф", "Platinum Лайф", "Мощный", "Свободный Лайф.Регион", "Мега", "Макси" и "Жара Лайт 2022" .

. Стоимость подключения услуги составляет 25 грн, потом за пользование абоненты платят 50 грн за 4 недели .

. Если на мобильном счету не хватает средств на полную оплату и основного тарифа, и домашнего интернета, услуга приостанавливается и предоставляется пакет услуг на 1 день . Такие пакеты обычно значительно дороже стандартных расценок.

. Такие пакеты обычно значительно дороже стандартных расценок. Четких спецификаций качества домашнего интернета не предусмотрено – в зависимости от адреса абонента ему могут подключить как 1 Гбит/с по технологии GPON, так и 100 Мбит/с по Ethernet.

Обратите внимание: домашний интернет доступен для подключения, только если по указанному адресу не подключен интернет "Воля-Кабель" – дело в том, что и "Лайф", и "Воля" используют оборудование совместо (в рамках ЧАО "Датагруп").

Как подключить домашний интернет к мобильному тарифу

В первую очередь нужно проверить, доступна ли услуга для действующего тарифного плана. Если нет, придется его заменить. Если да, возможны такие варианты:

Онлайн

Нажать кнопку "Подключить" по ссылке, заполнить форму и проверить возможность подключения по своему адресу , подав соответствующую заявку.

, подав соответствующую заявку. Если подключение возможно, поступит звонок от оператора, сотрудник компании должен согласовать время визита мастера.

Заплатить 25 грн за подключение услуги нужно за день до визита мастера. Если этого не сделать, процедуру отменят.

По телефону

Позвонить в контакт-центр по номеру 5433 .

. Оператор проверит возможность подключения по адресу и создаст заявку на подключение.

Если подключение возможно, оператор согласует время визита мастера для подключения домашнего интернета.

Заплатить 25 грн за подключение услуги за день до визита мастера.

В магазине

Обратиться к продавцу-консультанту lifecell, вместе проверить возможность подключения по адресу и подать заявку.

Если подключение возможно, на месте согласовать время визита мастера.

Требование оплатить подключение (25 грн) не позднее, чем за день до приезда мастера остается в силе.

За что придется заплатить штраф

При подключении домашнего интернета мобильный оператор предоставляет свое оборудование. Если не вернуть его вовремя, придетсязаплатить 1200 грн. Нарушения могут быть такие:

переход на другой тарифный план , который не поддерживает услугу домашнего интернета, или отказ от пользования услугой – штраф начисляется, если не сдать оборудование через 30 календарных дней после такого события;

, который не поддерживает услугу домашнего интернета, или от пользования услугой – штраф начисляется, если не сдать оборудование через после такого события; неоплата пакета услуг по тарифному плану – на сдачу техники есть 150 дней;

перенос номера в сеть другого оператора – штраф начисляется в день завершения переноса номера, т.е. вернуть оборудование нужно заранее.

