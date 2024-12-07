Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций Евросоюза против РФ - Politico

Представителям стран ЕС не удалось одобрить 15-й пакет санкций против России. Напомним, что этот пакет санкций направлен против так называемого "теневого флота" РФ. Однако два члена ЕС, Латвия и Литва, заблокировали принятие пакета.

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Как сообщает Politico, Латвия и Литва заблокировали принятие "из-за разногласий" по вопросу продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из РФ. В частности, указанные страны выступили против оставления "лазеек для злоупотреблений".

Ссылаясь на источники в дипломатии ЕС, издание добавляет, что этот пакет санкций будет вынесен на обсуждение на встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

"Сначала пункт, вызвавший разногласия, имел целью помочь компаниям, заявившим, что хотят выйти из России, но не могут это сделать по разным причинам. Но впоследствии он стал лазейкой для злоупотреблений и дает предприятиям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России ", – отмечает издание.

В целом новый пакет санкций более чем удвоит количество нефтяных и газовых танкеров, уже занесенных в "черный список теневого флота РФ", доведя общее количество до 75 кораблей.

"Жаль, что мы не смогли принять 15-й пакет санкций, потому что Латвия и Литва не согласились на это. В то же время Европейская комиссия пообещала принять во внимание их запрос о гарантиях прекращения указанных отступлений в новом пакете", – цитирует издание неназванного дипломата ЕС.

Речь идет об отступлении от санкций, введенном в действие в декабре 2022 года. Согласно ему иностранные предприятия, не вышедшие из РФ, не попадают под санкционные ограничения, а лишь получают предупреждения. Это отступление уже трижды продлевалось, что, по словам представителей Латвии и Литвы, "уже дало компаниям достаточно предупреждений".

Также есть претензии к пакету санкций у Словакии, которая пытается сделать еще одно исключение из санкций, что позволит ей экспортировать переработанную российскую нефть в соседнюю Чехию.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия за год увеличила "теневой флот" нефтяных танкеров на 70%, что позволяет ей обходить санкции и сохранять экспорт нефти на высоком уровне. В настоящее время объем российской нефти, транспортируемой теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей в июне 2024 года.

Уже после санкций ЕС в отношении российской нефти Россия начала использовать "теневой флот" для транспортировки нефти через международные воды. Эти технически неисправные суда без надлежащего страхования создают серьезные экологические риски и могут привести к катастрофам в Балтийском море.

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