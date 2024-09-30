РФ перевозит нефть на кораблях, которые нельзя производить в море: СМИ узнали о риске экологической катастрофы

После санкций ЕС в отношении российской нефти Россия использует "теневой флот" для транспортировки нефти через международные воды. Эти технически неисправные суда без надлежащего страхования создают серьезные экологические риски и могут привести к катастрофам в Балтийском море.

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Об этом пишет YIe. Российские суда, часто находящиеся в технически неисправном состоянии, не отвечают международным стандартам безопасности и не имеют надлежащего страхования.

Российский "теневой флот" – это группа танкеров, транспортирующих нефть из российских портов в Балтийском море, обходя международные санкции. Эти суда не имеют страхования от западных компаний или застрахованы ненадлежащим образом из-за российских страховых компаний. Это затрудняет возмещение ущерба в случае аварий или экологических катастроф.

Согласно расследованию, с января по май 2024 года через Финский залив прошло около 600 танкеров с российской нефтью, причем почти половина из них, 283 судна, принадлежат к "теневому флоту". Большинство этих судов находятся в плохом состоянии, не имеют надлежащего технического обслуживания и являются угрозой для окружающей среды.

Многие танкеры, принадлежащие к "теневому флоту", не только не застрахованы, но и находятся в ужасном техническом состоянии. Согласно расследованию, 11 из 283 судов попали в черный список – это значит, что они настолько опасны, что их запрещено эксплуатировать. Независимая организация морской инспекции Paris Mou может внести судно в черный список, если оно не соответствует международным стандартам.

Кроме того, значительная часть танкеров "теневого флота" устарела. По данным расследования, почти 7 из 10 судов, курсирующих по Финскому заливу, имеют возраст более 15 лет, что значительно увеличивает риск технических проблем. После этого возраста танкеры становятся менее надежными и чаще нуждаются в ремонте.

Еще одной проблемой является то, что танкеры "теневого флота" часто плавают под так называемыми "удобными флагами" – флагами стран, имеющих слабые или неполные регуляции по морской безопасности. Часто эти страны не проводят надлежащего контроля за техническим состоянием судов или не соблюдают международные нормы безопасности. К примеру, многие танкеры зарегистрированы в таких странах, как Габон или Коморские острова, что позволяет их владельцам избегать строгих требований международного морского права.

Эксперты утверждают, что смена флага является распространенной практикой среди судов "теневого флота". " Этот теневой флот меняет флаги, как другие меняют нижнее белье", – говорит Магнус Винберг, преподаватель навигации в морской школе Aboa Mare.

Российский экспорт нефти через Балтийское море, в частности через Финский залив, создает реальную угрозу экологической катастрофе. Риск разлива нефти в Финском заливе увеличился из-за того, что через этот узкий морской путь проходят десятки опасных танкеров. Если судно из "теневого флота" терпит крушение, это может привести к масштабному разливу нефти, который будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды.

"До сих пор все шло хорошо, но сейчас мы живем в неопределенные времена. Появляется все больше судов, не соответствующих международным нормам", – подчеркивает Винберг. Однако остановить движение танкеров, перевозящих российскую нефть, очень сложно, поскольку они действуют в международных водах. Вмешаться может только государство флага или государство порта, если судно заходит в гавань.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Садовская Аравия готовится с декабря нарастить добычу нефти и таким образом отказаться от неофициального ценового ориентира в $100 за баррель сырья. Это может значительно ударить по нефтяной прибыли России и, соответственно, привести к урезанию бюджета РФ.

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