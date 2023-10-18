Квартиры в кредит подешевели: что будет с ценами на ипотеку и какое жилье выбирают украинцы

Банки в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ снизили ставки по ипотечным кредитам. Падение составило 3%, а его причиной стало уменьшение учетной ставки НБУ до 20%. Это оживляет спрос на новое жилье, но он все равно остается вялым – покупают в основном маленькие квартиры в крупных городах.

Об этом OBOZ.UA рассказала первая замглавы Глобус Банка Елена Дмитриева. По ее словам, для украинцев улучшаются условия не только для ипотеки, но и для кредитных программ в целом. Однако займы на покупку жилья стали флагманами этой тенденции.

"Снижение учетной ставки стало толчком к активизации кредитования. В первую очередь – ипотеки, которая не может развиваться в условиях высоких процентных ставок", – отметила Дмитриева.

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Она прогнозирует, что в первую очередь ипотечное кредитование теперь оживится на первичном рынке жилья. Это может подтолкнуть "первичку" к развитию, т.к. после начала полномасштабной войны продажи там практически замерли.

По расчетам Дмитриевой, после снижения ипотечных ставок количество выданных банковских кредитов на жилье до конца текущего года может увеличиться на 20%, но более активное развитие ипотеки может прийтись на первую половину 2024 года. Этому будет способствовать экономическое продвижение страны, благодаря которому учетная ставка будет в дальнейшем снижаться.

Жилье в ипотеку: какие квартиры предпочитают украинцы

Наиболее популярными для приобретения в кредит на первичном рынке являются квартиры:

небольшой площадью от 50 до 80 кв м;

в ЖК эконом и комфорт-класса со степенью готовности от 30% до 60%;

стоимостью до 2-3 млн грн.

Что касается локации, то приоритетом являются крупные города с активным развитием строительства. Это, в первую очередь, Киев и Львов.

Особенно популярными, по словам специалистки, будут оставаться программы с самыми низкими процентными ставками. Это:

программы со сроком погашения до 3 лет: 7-12% годовых в зависимости от первоначального взноса;

до 5 лет: в среднем 11-14% годовых;

до 20 лет: 4% на первый год и 19% на последующие 19 лет.

Однако, кроме цен и процентных ставок, Дмитриева советует украинцам, которые планируют взять жилье в ипотеку, обращать внимание на несколько важных нюансов. В частности, следует:

оценить опыт банковского учреждения на ипотечном рынке – он должен быть не менее 5-7 лет;

узнать, участвовал ли банк в государственных ипотечных программах, например, "Доступное жилье под 7%" (до полномасштабного вторжения) или єОселя (нынешний период);

уточнить размер дополнительных обязательных платежей – он не должен превышать 3% от общей суммы займа;

на первичном рынке предпочитать совместные с девелоперами программы кредитования (Дмитриева уверяет, что это безопаснее для заемщика).

Как сообщал OBOZ.UA, спрос на новое жилье в Украине остается низким и специфическим, что не позволяет застройщикам взвинчивать цены. Так, украинцы покупают в основном небольшие квартиры (40-70 кв. м) в уже достроенных домах.

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