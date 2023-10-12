Украинцы не хотят покупать большие квартиры: что будет с ценами на новое жилье

Отмена фиксированного курса доллара в Украине не приведет к росту цен на первичном рынке недвижимости. Игроки рынка не ожидают резких скачков "бакса", а спрос на новое жилье остается низким и специфическим, что не позволяет взвинчивать цены. Так, украинцы покупают в основном небольшие квартиры (40-70 кв. м) в уже достроенных домах.

Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов. "Как и в течение прошедших девяти месяцев 2023 года уровень спроса составляет максимум треть от довоенного уровня. А в общем соотношении с имеющимся предложением – это лишь 15-20%. И в ближайшей перспективе рост спроса маловероятен", - подчеркнул специалист.

Также, по его словам, спрос на новое жилье распределен неравномерно. Более 70% покупателей интересуются квартирами в уже построенных домах и ЖК или же в отдельных очередях ЖК на завершающих стадиях строительства. Семенцов перечислил такие факторы, определяющие интерес к новым квартирам:

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локация с максимальной защищенностью от возможных ракетных обстрелов и атак "Шахедов", то есть западные регионы страны, а также города с максимальной эффективностью работы ПВО;

цена и площадь квартир: наиболее востребованными являются с площадью от 40 м2 до 70 кв. м;

способы приобретени: наличие рассрочки, общих ипотечных программ с коммерческими банками, скидки и акционные предложения;

репутация девелопера: активность строительства, открытость и уступчивость перед инвесторами, вложившими средства еще до начала широкомасштабного вторжения;

качество объекта строительства: класс объекта, этажность, используемые стройматериалы, создаваемые объекты инфраструктуры, наличие рекреационного потенциала и т.п.

Эксперт напомнил, что ценообразование на первичном рынке жилья базируется на курсе доллара. Однако ввиду стабильной ситуации на валютном рынке в ближайшее время это не отразится на стоимости квадратных метров.

"В течение второй половины октября и в ноябре глобальные изменения в стоимости жилья на первичном рынке маловероятны... На рынке появляются новые качественные проекты, включая сервисные апартаменты, которые со временем могут занять нишу арендного жилья. Однако полноценное развитие рынка возможно после наступления украинской победы", – резюмировал Семенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на рынке аренды квартир происходят изменения. К примеру, аренда жилья в Киеве существенно подорожала. Так, за последние 6 месяцев средняя стоимость съема квартиры в столице выросла более ем на 5 300 грн – с 11 692 грн до 17 000 грн.

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