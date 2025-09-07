Квартира может окупиться за год: в каком из регионов Украины рекордные арендные ставки

На востоке Украины сложилась парадоксальная ситуация на рынке недвижимости. Квартиру можно купить за 7-8 тысяч долларов, а сдаются они по 1000-2000 грн в сутки. Такое жилье окупится уже через 12-14 месяцев, что делает регион уникально привлекательным для инвесторов, несмотря на военные риски.

На профильных площадках можно найти однокомнатные квартиры в Славянске и Краматорске за 7-8 тысяч долларов, а иногда даже по ценам ниже.

Трехкомнатные с ремонтом иногда стоят до $15 тысяч, а старые "хрущевки" – еще дешевле, от $5 тысяч. "Основная причина таких цен – выезд населения и риски постоянных обстрелов. Около 60% продаж связаны именно с тем, что владельцы покидают города и хотят быстро продать жилье", – объясняет местный риелтор Владислав Савченко.

По его словам, на продажу чаще выставляют двухкомнатные квартиры, чуть реже однокомнатные, а трехкомнатные менее популярны среди покупателей. "Все зависит от цены: если квартира выставлена ниже рынка, ее могут купить за день-два", – добавляет эксперт.

Спрос на аренду в городах востока стабильно высокий. Сюда приезжают военные, волонтеры, журналисты, международные миссии, что формирует постоянный спрос.

посуточная аренда: от 1000 до 2000 гривен за квартиру, иногда даже больше;

от за квартиру, иногда даже больше; месячная аренда: двух- и трехкомнатные квартиры сдают по 8-12 тысяч гривен, а в Дружковке цены достигают 16 тысяч гривен.

"Даже в небольших городах аренда часто равна киевским ценам. Если спрос есть, квартиры снимают очень быстро, а владельцы уверены, что найдут арендатора", – рассказывает риелтор.

Если приобрести квартиру за $7–8 тысяч (примерно 280–320 тыс. грн) и сдавать ее посуточно по 1200 грн в сутки, даже при условиях неполной загруженности (20 дней в месяц) можно зарабатывать около 24 тысяч гривен в месяц (600 долларов). Это означает, что вложения окупятся всего за 12–14 месяцев.

Для сравнения: в Киеве или Львове однокомнатная квартира стоит от $50-60 тысяч, но месячная аренда редко превышает $500. Там реальный срок окупаемости составляет от 12 до 20 лет.

"На востоке мы видим уникальную ситуацию: инвестиции окупаются в несколько раз быстрее, чем в мирных регионах. Но следует учитывать и риски — это зона боевых действий, и покупатель должен понимать, что объект может пострадать от обстрелов", – отмечает Савченко. Риелтор говорит, что покупатели делятся на две категории:

те, кто уехал и не планирует возвращаться (продают жилье);

те, кто наоборот покупает квартиры как инвестицию в арендный бизнес.

