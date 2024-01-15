Курс доллара развернулся: в Украине заметно переписали стоимость валюты

В Украине изменились тенденции на валютном рынке – после существенного роста курс доллара снизился. Утром в понедельник, 15 января, наличную валюту в банках предлагают в среднем по 38,2/38,9 грн (покупка/продажа). Таким образом за выходные, с утра пятницы, курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Об этом свидетельствуют данные профильного портала. За неделю, с прошлого понедельника, наличный доллар подешевел уже на 25 копеек и в покупке, и в продаже. Падение происходит после длительного и стремительного роста, который наблюдался с начала декабря по первые числа января.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) тоже резко снизил официальный курс доллара. На 15 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,84, что:

на 15 коп. ниже курса, действовавшего в пятницу;

на 39 коп. ниже рекордного курса (был установлен 10 января на уровне 38,23 грн/долл).

Курс доллара в банках: где выгоднее покупать и продавать валюту

Среди крупнейших коммерческих банков 15 января дешевле всего продает доллары государственный Укрэксимбанк, по 38,75 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 39 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Райффайзен Банк (37,75 грн). А выгоднее всего продавать валюту 15 января в ПУМБ (38,2 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,2 38,8 Ощадбанк 38,1 38,9 ПУМБ 38,2 38,8 Сенс Банк 38 38,8 Универсал Банк 37,9 39 Укрсиббанк 37,9 38,8 Укрэксимбанк 38,05 38,75 Райффайзен Банк 37,75 38,8

Данные: minfin.com.ua

Следует учитывать, что указанные в таблице цены могут отличаться от фактического курса в кассах банков. Там могут выставлять дополнительные комиссии.

На черном рынке (т.е. в частных объявлениях о купле-продажи валюты) доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских и небанковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 15 января предлагают по цене 38,8/38,9 грн (покупка/продажа).

Прогноз курса доллара: чего ждать на этой неделе

С 15 по 21 января в Украине не ожидается существенных изменений курса наличного доллара, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его прогнозам, американская валюта будет стоить 38,5-39,5 грн, что в целом соответствует текущим показателям.

Разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, при этом не превысит 50-60 коп. "В течение следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – отметил Лесовой.

К слову, на стремительный рост доллара в декабре повлиял сезонный фактор. Традиционно в конце года количество на валютном рынке гривни растет (премии, бюджетные расходы и др.). Как результат, растет спрос на доллар, а вместе с повышением спроса поднимается и цена.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на валютном рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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