Курс доллара развернулся: в Украине заметно переписали стоимость валюты
В Украине изменились тенденции на валютном рынке – после существенного роста курс доллара снизился. Утром в понедельник, 15 января, наличную валюту в банках предлагают в среднем по 38,2/38,9 грн (покупка/продажа). Таким образом за выходные, с утра пятницы, курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Об этом свидетельствуют данные профильного портала. За неделю, с прошлого понедельника, наличный доллар подешевел уже на 25 копеек и в покупке, и в продаже. Падение происходит после длительного и стремительного роста, который наблюдался с начала декабря по первые числа января.
В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) тоже резко снизил официальный курс доллара. На 15 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,84, что:
- на 15 коп. ниже курса, действовавшего в пятницу;
- на 39 коп. ниже рекордного курса (был установлен 10 января на уровне 38,23 грн/долл).
Курс доллара в банках: где выгоднее покупать и продавать валюту
Среди крупнейших коммерческих банков 15 января дешевле всего продает доллары государственный Укрэксимбанк, по 38,75 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) – по 39 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене Райффайзен Банк (37,75 грн). А выгоднее всего продавать валюту 15 января в ПУМБ (38,2 грн за долл.).
Данные: minfin.com.ua
Следует учитывать, что указанные в таблице цены могут отличаться от фактического курса в кассах банков. Там могут выставлять дополнительные комиссии.
На черном рынке (т.е. в частных объявлениях о купле-продажи валюты) доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских и небанковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 15 января предлагают по цене 38,8/38,9 грн (покупка/продажа).
Прогноз курса доллара: чего ждать на этой неделе
С 15 по 21 января в Украине не ожидается существенных изменений курса наличного доллара, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его прогнозам, американская валюта будет стоить 38,5-39,5 грн, что в целом соответствует текущим показателям.
Разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, при этом не превысит 50-60 коп. "В течение следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – отметил Лесовой.
К слову, на стремительный рост доллара в декабре повлиял сезонный фактор. Традиционно в конце года количество на валютном рынке гривни растет (премии, бюджетные расходы и др.). Как результат, растет спрос на доллар, а вместе с повышением спроса поднимается и цена.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на валютном рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.
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