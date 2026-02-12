Купили призрачные квартиры для спасателей на 20 млн грн: в Украине разоблачили коррупционную схему с тендерами

В Украине застройщики в сговоре с должностным лицом ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям) через подставные компании выиграли тендеры и продали государству семь непригодных для проживания квартир, оформив фиктивные акты приемки. В результате из бюджета незаконно вывели почти 20 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Речь идет о семи квартирах, приобретенных для работников управления ГСЧС в Черновицкой области, на которые из бюджета потратили почти 20 миллионов гривен.

По данным следствия, в 2023-2024 годах областное управление ГСЧС заключило договоры на закупку служебных квартир для спасателей, которые имеют особые заслуги. Формально жилье было принято и передано работникам, однако после получения ключей выяснилось, что проживать там невозможно.

В домах отсутствовали базовые коммуникации водо- и газоснабжения, а в отдельных случаях даже межэтажные перекрытия. Фактически речь шла не о готовых квартирах, а о недостроенных объектах, которые не соответствовали никаким нормам безопасности.

Проведенные экспертизы подтвердили, что приобретенное жилье не соответствует строительным, техническим и санитарным требованиям. Несмотря на это, акты приема-передачи содержали ложную информацию о полной готовности квартир к эксплуатации. Документы были подписаны всеми участниками схемы, что позволило застройщикам беспрепятственно получить бюджетные средства.

Следствие установило, что деньги, полученные от государства, подозреваемые использовали по своему усмотрению, не завершив строительство и не устранив критических недостатков. Отдельное внимание правоохранители уделяют роли должностных лиц ГСЧС.

По версии следствия, застройщики действовали в сговоре с бывшим заместителем начальника Главного управления ГСЧС в Черновицкой области, который в 2023 году возглавлял конкурсную комиссию по отбору служебного жилья. Именно он, как утверждают следователи, обеспечил участие в тендерах подконтрольных компаний, принадлежавших супругам застройщиков.

Для создания видимости конкуренции во время закупок использовались подставные участники. В результате:

в 2023 году компания мужа продала государству 4 квартиры почти на 9,9 млн грн;

в 2024 году компания его жены реализовала еще 3 квартиры почти на 9,9 млн грн.

Все объекты не соответствовали требованиям, однако конкурсная комиссия и ее председатель подписали документы об их надлежащем состоянии. Двум предпринимателям сообщено о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 2,3 млн гривен. В начале февраля 2026 года также было сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника областного управления ГСЧС, который согласовывал закупку этого жилья.

Его уволили со службы, а суд определил меру пресечения – залог около 2 млн грн. Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников коррупционной схемы и решают вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба.

