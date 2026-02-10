Присвоили почти 6 млн грн, которые должны были пойти военным: в Украине разоблачили коррупционную схему

В Украине на Луганщине организованная группа присвоила почти 5,5 млн грн, выделенных громадой на закупку 150 FPV-дронов и 20 станций РЭБ для военных. На самом деле оборудование не было заказано и никакой техники военные не получили.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным следствия, деньги были выделены Северодонецкой городской военной администрацией в рамках программы шефской помощи воинским частям и правоохранительным органам на 2024 год.

Организатор схемы контролировал девять коммерческих предприятий и привлек к сделке руководителей этих структур, а также должностное лицо одного коммунального предприятия. Для реализации мошеннической схемы участники подделывали письма от воинских частей и оформляли документы о несуществующих закупках. В двух эпизодах были зафиксированы фейковые "договоры":

на поставку 20 станций РЭБ на сумму 2,96 млн грн;

на закупку 150 FPV-дронов и 3 наземных станций на сумму 2,574 млн грн.

На самом деле военные части не обращались с просьбами о таком оборудовании и ничего не получили. Вырученные мошенническим путем средства организаторы обналичили и распределили между собой. Ни одна копейка не дошла до военных, для которых они были предназначены. Следствие уже установило всех причастных и зафиксировало доказательства их действий.

Сейчас материалы дела направлены в суд. Прокуратура отметила, что приложит максимум усилий, чтобы приговор был справедливым, а виновные понесли реальное наказание за присвоение средств, выделенных для поддержки обороноспособности страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Государственной пограничной службе Украины разоблачили схему по хищению и незаконной реализации горючего. Всего менее чем за год было украдено не менее 14 тысяч литров дизельного топлива на более чем 770 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!