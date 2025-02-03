Купила квартиру за 1 млн евро и начала бизнес: дочь сбежавшего из Украины депутата обживается в Дубае

Дочь объявленного в международный розыск нардепа Ярослава Дубневича приобрела огромную квартиру в Дубае более чем за 44,8 млн грн (1,2 млн евро по курсу НБУ). Жилье находится в небоскребе Forte Tower 2, его площадь – 145 кв. В настоящее время жилье сдается в аренду.

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Согласно результатам совместного расследования NGL.media и "Следствия.Инфо", речь идет о 33-летней Роксолане Пиртко. Ее имя "всплыло" в массиве документов об аренде недвижимости в Дубае, доступ к которым получили международные журналисты и СМИ.

В них сказано, что квартира с тремя спальнями была приобретена 23 ноября 2022 года. С декабря-2023 года она сдается в аренду за 265 тыс. дирхамов (2,62 млн грн) в год.

Помимо недвижимости дочь Дубневича получила в Объединенных Арабских Эмиратах еще и бизнес. В 2022 году связанная с семьей компания Symbol Consulting DMCC получила местную лицензию на маркетинговые услуги и управленческие консультации сроком на три года, что является необходимым условием для ведения бизнес-деятельности в ОАЭ. На сайте компании перечислены основные семейные проекты, в частности, торговый центр Spartak во Львове, солнечные электростанции во Львовской области и консалтинговый бизнес в Словакии.

Ранее стало известно, что Роксолана Пиртко является основательницей словацкой компании V. development & consulting и акционером еще одной словацкой компании V. Investment SE. А в сентябре-2023 она вместе с мужем Михаилом Пиртко приобрели двухэтажный дом в Братиславе за 600 тыс. евро. Кроме того, мужчина с таким же именем владел компанией P&P, прекратившей деятельность в 2024 году.

В Украине Роксолана Пиртко соучредила ряд компаний, в частности "Львовстроймакс-инвест", ТЦ "Роксолана", "Цетуля Солар", "Лиг Агро" и "Перезвон", на который записан автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 2024 года выпуска. Комментировать результаты расследования Роксолана Пиртко не стала.

Дело Ярослава Дубневича: в чем обвиняют народного депутата

Согласно результатам расследования, в течение 2013-2017 годов Дубневич привлек пять человек и организовал завладение природным газом на общую сумму более 2,155 млрд грн, кроме того, его обвиняют в завладении более 93 млн грн ПАО "Укрзализныця".

8 октября 2023 стало известно, что Ярослав Дубневич пересек румынско-венгерскую границу в направлении Венгрии, причем в базах украинских пограничников записей о пересечении им границы нет. С тех пор его реальное местонахождение остается неясным. Национальное антикоррупционное бюро объявило его в международный розыск.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году дело Дубневича должны были направить в суд по завершению расследования. Следствие установило, что схема с воровством газа проверялась в 2013-2017 годах, в ней также принимали участие должностные лица Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ во Львовской области. Имущество этих ТЭЦ арестовано.

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