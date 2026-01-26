Крупный госбанк закрывает центральное отделение и ряд подразделений: когда последний день работы

Крупный государственный "Укрэксимбанк" закроет свое центральное отделение. Последним рабочим днем его определено 27 апреля 2026 года. Кроме того, в этот же день будет закрыто несколько региональных филиалов учреждения – в частности, в Тернополе и Черновцах. Еще несколько филиалов же будут реорганизованы.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Там отметили:

Реорганизована будет работа филиалов в Луцке, Ривне и Хмельницком.

На их базе будут созданы представительства.

С новыми – информационно-презентационными и консультационными – функциями они начнут работать уже 28 апреля.

"Причины принятия решения – улучшение операционной эффективности Банка. А также трансформация региональной сети", – рассказали в банке.

Отметим: по данным Нацбанка, на 1 декабря 2025 года Укрэксимбанк по размеру активов занимал 3-е место среди 60 банков Украины. Их размер составлял 287,25 млрд грн.

Клиентам крупного госбанка стоит прийти в отделение для получения "новых" карт

В свою очередь, государственный Ощадбанк ранее продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.

В то же время, рассказали в самом банке, срок действия отдельных карт продлен не будет. Так, исключения составят карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым:

В течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

