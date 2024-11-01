В Литве задержали партию контрабандных автомобилей, которые пытались вывезти в Россию и Беларусь

Литовские таможенники задержали 13 подержанных автомобилей компании из Клайпеды (город в Литве) – за нарушение международных санкций при экспорте в Россию и Беларусь.Общая стоимость автомобилей составляет более 200 тыс. евро.

Видео дня

Об этом сообщила литовская таможня. Отмечается: в настоящее время начато досудебное расследование по факту контрабанды и попытки обхода международных санкций.

По данным ведомства, компания вводила в заблуждение таможню при подаче деклараций. В частности, указывая заведомо ложные данные о:

настоящих владельцах;

покупателях автомобилей.

При этом подчеркивается: это было сделано для избежания контроля. А также осуществления экспорта подержанных автомобилей из США в Россию и Беларусь вопреки международным санкциям и ограничениям.

США наказали тех, кто помогает России

Ранее же США ввели санкции против около 400 человек и организаций, помогающих России в поставках передовых технологий и оборудования. В обновленный список попали представители 17 стран – в частности, из Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ.

В частности, министерство финансов США наложило санкции на 274 объекта. Государственный департамент определил более 120 таковых. А министерство торговли добавило 40 компаний и исследовательских учреждений в список ограничений торговли.

В целом же в санкционном списке оказались компании, в частности, из Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ. Они импортировали в Россию микроэлектронику и компоненты, важные для авиации.

Также ограничения введены против российских компаний, выступавших контрагентами-импортерами. А кроме того, среди прочих:

российские предприятия, где ремонтируется военная техника и производятся технологии, необходимые для ОПК, а также организации, связанные с военным сотрудничеством России и Беларуси;

три дочерние компании "Росатома", занимающиеся разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для его нужд;

сеть судоходных компаний из ОАЭ и Сингапура, которые участвуют в закупке судов для транспортировки СПГ для компании "Новатэк".

Помимо этого, санкции затронули 5 заместителей министра обороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, власти Турции ранее создали таможенные препятствия, которые не дадут России импортировать из этой страны американские военные технологии. Это произошло после того, как Белый дом предупредил Анкару о возможных последствиях такой торговли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!