Элитные авто из ЕС продолжат попадать в Россию: какие страны помогают Кремлю обходить санкции

Роскошные автомобили из Европы продолжают попадать в Россию через Грузию и другие страны Кавказа в обход санкций ЕС и Великобритании. Эта схема приносит экономическую выгоду странам-посредникам и позволяет России сохранять доступ к элитным товарам, несмотря на санкции.

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Об этом пишет Sky News. Хотя прямой экспорт запрещенных товаров в Россию из ЕС почти полностью прекратился, в обход санкций начал процветать импорт через третьи страны.

Одной из ключевых точек на этом маршруте стала Грузия. Издание отмечает, что экспорт роскошных автомобилей из Великобритании и Европы в страны, такие как Азербайджан и Кыргызстан, резко возрос, хотя эти страны не являются производителями автомобилей. Именно через такие страны автомобили "исчезают" из статистических данных и попадают в Россию.

Сначала авто доставляют в соседние с Россией страны, такие как Азербайджан или Грузия, где они проходят таможенное оформление или регистрацию. Далее транспортные средства перегоняют на российскую границу, в частности через пункт пропуска "Ларс". Эти автомобили могут получить транзитные регистрационные номера или зарегистрированы в других странах, таких как Армения, после чего их легально перевозят через границу.

Хотя после введения санкций Грузия также ввела собственные ограничения на экспорт автомобилей в Россию, существует множество лазейок, позволяющих обходить эти правила. Один из способов – оформление автомобилей как транзитные, с якобы конечной точкой доставки в другую страну, например, Кыргызстан. По словам журналистов, после пересечения российской границы эти авто легко остаются в России, где они продаются на местном рынке.

Ключевым элементом этой схемы является то, что каждый участник цепочки работает отдельно, не нарушая закон напрямую. Люди, перегоняющие машины на границу или оформляющие документы, не могут быть обвинены в нарушении санкций, ведь формально они действуют в рамках закона своих стран. Как результат, автомобили не фигурируют в таможенных базах как экспортируемые в Россию, а статистика свидетельствует только об их прибытии в страны Кавказа или Центральной Азии.

Эта схема является примером того, как санкционные ограничения могут быть обойдены через третьи страны. Хотя Запад пытается контролировать экспорт стратегических товаров в Россию, страны, такие как Грузия и Азербайджан, получают экономическую выгоду от переправки подсанкционных товаров. В то же время российский рынок продолжает получать необходимые товары, включая роскошные автомобили.

Результат этой системы противоречит ожиданиям западных стран по поводу действия санкций. Несмотря на ограничения, российская экономика остается относительно сильной, товары первой и второй необходимости доступны в Москве, а элитные товары, такие как дорогостоящие автомобили, продолжают попадать в страну.

Несмотря на официальные заявления о том, что автомобильные компании пытаются уйти от нелегального экспорта своих товаров в Россию, в реальности контроль за этими процессами остается на низком уровне. Выезжающие из Европы и Великобритании автомобили часто фигурируют в статистических данных как проданные в соседние с Россией страны, но в реальности они впоследствии оказываются на российском рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, электрокары популярной в России марки Zeekr могут превратиться из транспорта в недвижимые объекты, поскольку производитель обещает приступить к блокировке машин, вывезенных за пределы Китая без его разрешения. Тысячи электрокаров в РФ были ввезены в рамках так называемого "серого" импорта.

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