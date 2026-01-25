Кремль вывез 2 млн тонн зерна с оккупированных территорий: кому его везли

Россия в 2025 году вывезла с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ) более 2 млн тонн зерна на сумму около 400 млн долларов, используя порты Крыма, Запорожской и Донецкой областей. Незаконно вывезенное зерно поставляется в страны Африки, Ближнего Востока и Азии, параллельно РФ экспортирует с ВОТ уголь, руду, металл и другие ресурсы.

Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в комментарии СМИ. По его словам, в 2025 году Россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины более 2 миллионов тонн зерна общей стоимостью около 400 миллионов долларов.

Как отметил Луговский, основными потребителями незаконно вывезенного зерна стали страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Именно на эти рынки Россия направляет агропродукцию, добытую и собранную на захваченных украинских землях, выдавая ее за собственную.

Вывоз зерна осуществляется так называемым "зерновым флотом" России через морские порты, расположенные на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой областей. Таким образом Москва использует захваченную инфраструктуру Украины для ведения незаконной внешней торговли.

По данным украинской разведки, Россия пошла еще дальше и создала специальный "зерновой хаб" в открытых водах на выходе из Керченского пролива. Именно там происходит перегрузка зерна с российских малогрузных балкеров на иностранные сухогрузы.

Схема позволяет скрыть реальное происхождение зерна и усложнить его идентификацию на международном рынке. Фактически украинская продукция после перевалки "теряет" свой след и далее экспортируется как российская. В этой логистической схеме задействовано 45 кораблей, два судна-накопители и около 40 судов каботажного флота.

При этом 85% судов зарегистрированы в юрисдикции России, что позволяет Кремлю частично обходить или минимизировать последствия международных санкций. Незаконный экспорт не ограничивается аграрной продукцией. По словам Луговского, Россия активно вывозит с временно оккупированных территорий также уголь, кокс, каолин, железную руду, соду и сталь.

Только за прошлый год морскими путями было незаконно вывезено более 200 тысяч тонн полезных ископаемых и продукции металлургии. Это свидетельствует о системном экономическом ограблении оккупированных регионов и попытке интегрировать их ресурсы в российскую промышленную и экспортную модель.

Украинская разведка отмечает, что такие действия России являются не только нарушением международного права, но и прямым экономическим преступлением, которое наносит Украине миллиардные убытки. Кроме финансовых потерь, страна теряет доступ к собственным ресурсам, а мировые рынки – прозрачность происхождения продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили компанию на попытке незаконного экспорта сои через порт в Одесской области. Стоимость сельскохозяйственной продукции оценили почти в $2 млн.

