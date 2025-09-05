Из Украины не дали нелегально вывезти важную сельхозкультуру на $2 млн: раскрыта "черная" схема

Украинские правоохранители разоблачили компанию на попытке незаконного экспорта сои через порт в Одесской области. Стоимость сельскохозяйственной продукции оценили почти в $2 млн.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Сейчас уже начали досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Детали схемы

По данным БЭБ, компания, специализирующаяся на оптовой торговле зерном, пыталась экспортировать почти 5,4 тыс. тонн сои за пределы таможенной территории Украины, не имея документов о законности происхождения зерна. Вместо этого предприятие подало таможенную декларацию типа "ЕК 61 РР" в режиме "Переработка за пределами таможенной территории".

Сельскохозяйственную продукцию общей стоимостью почти 92,6 млн грн должны были экспортировать через порт "Южный" в Египет. Конечный ее получатель – предприятие-нерезидент в Объединенных Арабских Эмиратах.

Правоохранители изъяли "черное зерно". Для возмещения причиненного в результате преступления ущерба суд наложил на него арест. Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов), а также устанавливается полный круг причастных.

Суть схемы "черного зерна": как это работает

Зерно в большом количестве оформляется по фиктивным документам на первое юридическое лицо.

на первое юридическое лицо. Далее оно передается по цепочке от одного юрлица к другому . Фактически, эти операции являются фиктивными, их цель – усложнить Налоговой службе установление происхождения зерна.

. Фактически, эти операции являются фиктивными, их цель – усложнить Налоговой службе установление происхождения зерна. После этого зерно оформляется на компанию-экспортера – другую фиктивную компанию, зарегистрированную на подставных лиц.

– другую фиктивную компанию, зарегистрированную на подставных лиц. Зерно вывозится за границу на имя такой же фиктивной компании, зарегистрированной, например, в Чехии или Швейцарии, также на подставных лиц.

Во время движения судна зерно несколько раз перепродается .

. Благодаря этой цепи операций оно приобретает признаки легального происхождения и может быть продано на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку.

и может быть продано на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку. Как результат, Украина не получает налогов и валютной выручки, а выращенное зерно "просто исчезает".

Схема "нетипичного экспорта": что это значит

Еще одной схемой реализации "черного зерна" является так называемый нетипичный экспорт. В ее рамках компания, которая по видам деятельности не занимается сельским хозяйством (например, ІТ-фирма), осуществляет экспорт продукции. Проворачивают это так:

по документам продукция не является зерном (например, оформляется как смеси или отходы), хотя фактически – это именно зерно;

(например, оформляется как смеси или отходы), хотя фактически – это именно зерно; продукцию невозможно оценить по реальной рыночной или биржевой стоимости;

таможенная цена существенно занижается, и государство недополучает валютную выручку и налоги.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным правительства, почти половина украинского аграрного сектора и экспорта сельскохозяйственной продукции находится в тени. Чтобы обеспечить возврат валютной выручки обратно в страну, и был подписан закон о борьбе с "черными схемами" экспорта зерна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!