Из Украины не дали нелегально вывезти важную сельхозкультуру на $2 млн: раскрыта "черная" схема
Украинские правоохранители разоблачили компанию на попытке незаконного экспорта сои через порт в Одесской области. Стоимость сельскохозяйственной продукции оценили почти в $2 млн.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Сейчас уже начали досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Детали схемы
По данным БЭБ, компания, специализирующаяся на оптовой торговле зерном, пыталась экспортировать почти 5,4 тыс. тонн сои за пределы таможенной территории Украины, не имея документов о законности происхождения зерна. Вместо этого предприятие подало таможенную декларацию типа "ЕК 61 РР" в режиме "Переработка за пределами таможенной территории".
Сельскохозяйственную продукцию общей стоимостью почти 92,6 млн грн должны были экспортировать через порт "Южный" в Египет. Конечный ее получатель – предприятие-нерезидент в Объединенных Арабских Эмиратах.
Правоохранители изъяли "черное зерно". Для возмещения причиненного в результате преступления ущерба суд наложил на него арест. Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов), а также устанавливается полный круг причастных.
Суть схемы "черного зерна": как это работает
- Зерно в большом количестве оформляется по фиктивным документам на первое юридическое лицо.
- Далее оно передается по цепочке от одного юрлица к другому. Фактически, эти операции являются фиктивными, их цель – усложнить Налоговой службе установление происхождения зерна.
- После этого зерно оформляется на компанию-экспортера – другую фиктивную компанию, зарегистрированную на подставных лиц.
- Зерно вывозится за границу на имя такой же фиктивной компании, зарегистрированной, например, в Чехии или Швейцарии, также на подставных лиц.
- Во время движения судна зерно несколько раз перепродается.
- Благодаря этой цепи операций оно приобретает признаки легального происхождения и может быть продано на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку.
- Как результат, Украина не получает налогов и валютной выручки, а выращенное зерно "просто исчезает".
Схема "нетипичного экспорта": что это значит
Еще одной схемой реализации "черного зерна" является так называемый нетипичный экспорт. В ее рамках компания, которая по видам деятельности не занимается сельским хозяйством (например, ІТ-фирма), осуществляет экспорт продукции. Проворачивают это так:
- по документам продукция не является зерном (например, оформляется как смеси или отходы), хотя фактически – это именно зерно;
- продукцию невозможно оценить по реальной рыночной или биржевой стоимости;
- таможенная цена существенно занижается, и государство недополучает валютную выручку и налоги.
Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным правительства, почти половина украинского аграрного сектора и экспорта сельскохозяйственной продукции находится в тени. Чтобы обеспечить возврат валютной выручки обратно в страну, и был подписан закон о борьбе с "черными схемами" экспорта зерна.
