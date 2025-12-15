Кремль посягнул на "святое": алкоголь для россиян подорожает в разы

С 1 января 2026 года алкоголь в России подорожает на 10-17% из-за роста акцизов, НДС (налог на добавленную стоимость) и производственных затрат. Минимальные цены на водку, бренди, коньяк и виски также вырастут, что может еще больше ударить по спросу на фоне падения продаж и производства.

Об этом сообщают росСМИ. Об изменении ценовой политики уже сообщили производители, которые контролируют значительную часть рынка. Так, Novabev Group (бренды Beluga, "Архангельская") планирует повысить отпускные цены примерно на 10%.

Компания "КВК Групп", которая производит коньяк "Коктебель" и водку Medoff, анонсировала рост сразу на 15-17%. "Алкогольная сибирская группа" ("Пять озер", Sea Witch, "Крутояр") также заявила о повышении в пределах 10%. В группе компаний "Руст", которой принадлежат "Русский стандарт" и "Зеленая марка", точные цифры не назвали, однако подтвердили, что цены будут пересматриваться. Фактически это означает, что более дешевого алкоголя на полках станет еще меньше, а средний чек для потребителя вырастет независимо от бренда.

Сами производители открыто говорят о резком росте себестоимости. В "Русте" отмечают, что подорожали бутылки, этикетки и укупорочные материалы. Компания Ladoga указывает на увеличение расходов на логистику, хранение и энергоносители. В "КВК Групп" дополнительно отмечают рост цен на коньячные дистилляты, что напрямую влияет на стоимость продукции с выдержкой.

Отдельным фактором становится государственная налоговая политика. С 1 января 2026 года в России официально повышаются акцизы на алкоголь крепостью 18 градусов и более на 11,4%, до 824 рублей за литр безводного спирта. Для напитков с меньшей крепостью акциз также вырастет со 148 до 165 рублей за литр. Параллельно власти повышают НДС с 20% до 22%, что автоматически закладывается в конечную цену для покупателя.

Кроме подорожания конкретных брендов, ожидается и пересмотр минимальной розничной цены на алкоголь. Речь идет о водке, бренди и аналогичных напитках, а также о коньяке и виски, изготовленных из выдержанного сырья не менее трех лет. Таким образом, даже самые дешевые легальные бутылки на полках магазинов станут дороже – альтернатив для потребителя почти не останется.

В то же время сами производители признают, что резкое повышение цен может больно ударить по спросу уже в первом квартале 2026 года. Особенно это касается регионов с более низкими доходами населения, где алкоголь традиционно воспринимается как "товар первой необходимости".

Статистика свидетельствует, что рынок алкоголя в России и без того переживает не лучшие времена. По данным федеральной службы контроля алкогольного и табачного рынка, с января по ноябрь продажи алкоголя сократились почти на 10% в годовом измерении до 181,9 млн декалитров. Производство упало еще сильнее на 6,7%, до 158,5 млн декалитров.

Интересный нюанс, что на фоне общего падения именно ликеро-водочные изделия показали рост – плюс 13,4%. Основное сокращение пришлось на слабоалкогольные напитки, это может свидетельствовать об изменении потребительских привычек, что россияне покупают реже, но выбирают более крепкий алкоголь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России начался экономический коллапс из-за войны начатой против Украины, доходы от нефти и газа упали на 27%, дефицит бюджета стремительно растет, инфляция достигает 8%, а высокие процентные ставки более 16%. Одновременно социальное напряжение усиливается из-за роста цен на товары и услуги.

