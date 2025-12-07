В России начался экономический коллапс из-за войны начатой против Украины, доходы от нефти и газа упали на 27%, дефицит бюджета стремительно растет, инфляция достигает 8%, а высокие процентные ставки более 16%. Одновременно социальное напряжение усиливается из-за роста цен на товары и услуги, сокращения выплат и массовых человеческих потерь на фронте.

Об этом пишет The Guardian. Начатая Россией война не принесла ожидаемых побед на поле боя. Несмотря на значительную численность войск и ресурсы, Москва не смогла покорить Украину, а потери уже превысили миллион человек.

Отмечается, что эти поражения, а также затяжная война, подрывают экономику страны изнутри. До 50% доходов России до сих пор поступают от нефти и газа, но за последний год они упали на 27%. Инфляция достигла 8%, процентные ставки превысили 16%, государственный бюджет стремительно дефицитен, а половина ликвидных резервов уже растрачены на войну.

Государственные монополии накапливают долги, иностранные инвестиции резко упали, импорт стратегических товаров подорожал на 122%. Все это используется для финансирования конфликта, который не приносит России победы.

Социальная ситуация тоже катастрофическая. Реальные доходы большинства россиян упали на 16-42%, а цены на самое необходимое, включая алкоголь, растут. Бедные регионы и солдаты на фронте испытывают постоянное давление, ведь средняя продолжительность жизни добровольцев на передовой составляет всего 12 дней. Раздача "кровавых денег" временно маскирует проблемы бедности и демографического коллапса, но после окончания войны это приведет к социальному взрыву.

Путин теряет не только экономический, но и геополитический вес. Сирия и Венесуэла теперь менее зависимы от Москвы, Китай и Индия дистанцируются от российской энергетики, а международное влияние России резко уменьшается. Внутренний экономический кризис, санкции, снижение доходов от энергетики и рост дефицита бюджета создают потенциально взрывоопасную ситуацию внутри страны.

Предложения мира, которые могли бы остановить разрушения, Путин отвергает, продолжая войну и усугубляя собственные проблемы. Страна погружается в долги, нехватку ресурсов и падение уровня жизни граждан, тогда как его имперские амбиции только обостряют конфликт.

Аналитики утверждают, что экономический коллапс России неизбежно приведет к политическим последствиям. Если расходы на войну продолжат расти, а экономика и дальше будет разрушаться, легитимность Путина внутри страны будет подорвана, а его падение станет лишь вопросом времени.

