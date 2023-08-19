Кремль наладил поставки санкционных товаров через ряд "дружественных стран": названы союзники Путина

РФ, несмотря на все санкции, практически полностью восстановила импорт из западных стран. Это делают из "дружественные" страны Центральной Азии: Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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Об этом говорится в публикации издания Telegraph. Экспорт Германии в РФ сократился на 54% за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, согласно анализу Института международных финансов (IIF).В первые месяцы войны российский импорт резко упал, поскольку Запад отвернулся. В долларовом выражении месячный импорт в марте 2022 года сократился на 30% в годовом исчислении.

Отчасти Путин обратился к своим союзникам. В то время как экспорт в Россию из западных стран, таких как США, Великобритания и Германия, резко упал, торговля с дружественными странами, такими как Турция, Китай и Индия, резко возросла.

Возьмем Киргизию. Экспорт Германии в небольшую страну, не имеющую выхода к морю, которая является частью Евразийского экономического союза и имеет соглашение о свободной торговле с Россией, вырос на 2% в первой половине этого года.

IIF отслеживает экспорт по группе стран Центральной Азии: Армении, Азербайджану, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Экспорт из Германии и США в эту группу стран Центральной Азии в этом году подскочил на 11,5% по сравнению с уровнем 2019 года. Польский экспорт в группу вырос на 27%. В Литве увеличение экспорта в Центральную Азию на 37% более чем компенсировало падение экспорта в Россию.

Увеличение экспорта в страны Центральной Азии, дружественные Кремлю, является признаком того, что они используются в качестве лазеек в Россию. Кремль, безусловно, одобряет эти новые торговые пути. Президент России Владимир Путин ввел программу параллельного импорта в мае 2022 года в ответ на растущий список международных санкций.

Программа была сосредоточена на списке западных товаров, которые, по словам Путина, могут быть импортированы по второстепенным торговым путям. Он включает в себя товары, необходимые в промышленности, автомобили, машины и некоторые потребительские товары, такие как косметика и одежда.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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