Компания Маска заплатит Трампу 10 млн долларов: за что получит деньги президент США

Компания X, которой принадлежит одноименная социальная сеть, выплатит президенту США Дональду Трампу 10 млн долларов за отключение его аккаунта в 2021 году. Страницу политика разморозили через два года – когда соцсеть уже принадлежала приближенному к нему мультимиллиардеру Илону Маску.

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Об урегулировании иска к X сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на ознакомленные с этим вопросом источники. Ни в Белом доме, ни в X эту информацию никак не прокомментировали.

Трампа забанили на платформе X (тогда еще в Twitter) в январе 2021 года, через два дня после беспорядков на Капитолийском холме, возникших из-за проигрыша Трампа на президентских выборах демократу Джо Байдену. В компании это объяснили "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

В июле того же года Трамп подал на Twitter в суд, обвинив компанию в нарушении его прав на свободное выражение согласно Первой поправке к Конституции США. В мае-2022 окружной суд США отклонил иск, но адвокаты Трампа обжаловали это решение, и оно рассматривалось до сих пор.

А в ноябре 2022 года, примерно через месяц после того, как Илон Маск купил Twitter, аккаунт Трампа был восстановлен. Также отмечается, что адвокаты Трампа последнего рассматривали возможность отказаться от своего иска из-за его близости с Маском – он вложил в президентскую кампанию республиканца более 200 млн. долларов.

Также OBOZ.UA сообщал, что после победы Трампа уже на следующих выборах в его администрации специально под Маска создали Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которое он возглавил. Одним из его решений было прекратить работу или значительно ограничить независимость и полномочия Агентства по международному развитию США (USAID).

Следует отметить, что USAID позиционируется как независимое агентство, получающее политические указания от госсекретаря США, хотя работает без прямого управления из Госдепа. В прошлом вопрос интеграции USAID в Госдеп поднимался как демократами, так и республиканцами, хотя в самом агентстве отмечали нецелесообразность такого решения, поскольку их миссия сосредоточена на решении проблем развития, а Госдеп занимается вопросами дипломатии.

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