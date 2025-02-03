USAID оказался на грани существования: Маск заявил о ликвидации агентства

Американский президент Дональд Трамп заморозил финансирование Агентства по международному развитию США (USAID), около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили, а само учреждение может быть поглощено Государственным департаментом. В то же время миллиардер и соратник Трампа Илон Маск уже сообщил о его закрытии.

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Какая судьба может ждать USAID, OBOZ.UA разбирался в новом материале.

Трамп одобрил роспуск USAID

Как пишет CNN, 3 февраля глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск сообщил, что американская администрация находится "в процессе закрытия USAID". "Мы закрываем его", – сказал Маск.

Он подчеркнул, что Трамп "полностью поддерживает" закрытие USAID. По словам миллиардера, он несколько раз переспрашивал, точно ли глава государства уверен в таком решении. "Касательно USAID, мы это детально обсудили, и он согласился, что нам следует его закрыть", – сказал Маск.

При этом журналисты отмечают, что в США государственные ведомства федерального уровня могут быть расформированы только после соответствующего голосования в Конгресс. Поэтому остается неясным, насколько быстро будет произведено это действие.

У самого Трампа ситуацию еще не комментировали, но накануне президент заявил, что USAID управляют "радикальные сумасшедшие", которых он пообещал выгнать.

Около сотни служащих USAID отстранены

Накануне стало известно, что высокопоставленные сотрудники службы безопасности USAID отказали представителям DOGE в доступе к защищенным системам агентства. После этого их отправили в неоплачиваемый отпуск.

На условиях анонимности один из топ-помощников представителей Демократической партии в Сенате сообщил Reuters, что сотрудникам службы безопасности пригрозили действиями федеральной службы маршалов. После этого представители DOGE получили доступ в здание.

В целом, не менее 5 источников подтвердили, что около 30 сотрудников Бюро по законодательным и общественным вопросам USAID в одночасье потеряли доступ к своей электронной почте. В результате общее число высокопоставленных сотрудников агентства, отправленных в отпуск или уволенных за последнюю неделю, приблизилось к сотне.

USAID планируют передать под контроль Госдепа

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации Агентства по международному развитию как самостоятельной структуры. Его могут интегрировать в состав Государственного департамента.

Об этом изданию Politico сообщили несколько представителей Белого дома. Еще пять собеседников утверждают, что конкретные решения пока неизвестны, однако "независимость USAID определенно не гарантирована".

В самой USAID слухи о возможной интеграции в Госдеп называют "чисто спекулятивными". Хотя судя даже предпринятые шаги (увольнениям, замораживанию финансирования, отсутствии назначенного администратора) говорят, что, даже формально сохранив свою структуру, агентство будет "более слабой версией" себя.

Следует отметить, что USAID позиционируется как независимое агентство, получающее политические указания от госсекретаря США, хотя и работает без прямого управления из Госдепа. В прошлом вопрос интеграции USAID в Госдеп поднимался как демократами, так и республиканцами, хотя в самом агентстве подчеркивали нецелесообразность такого решения, так как их миссия сосредоточена на решении проблем развития, а Госдеп занимается вопросами дипломатии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ликвидация USAID может оказывать прямое влияние на Украину, поскольку ряд государственных проектов финансировались по линии этого агентства, но сейчас выделение средств приостановили. В этой связи депутаты Верховной Рады Украины начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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