Компании из США уплатили России $1,2 млрд налогов на фоне войны в Украине – Newsweek

На территории России после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины остались более 300 компаний из США. В 2023 году они стали крупнейшими налогоплательщиками среди всех иностранных фирм, работающих в государстве-агрессоре.

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В 2023 году американские компании пополнили российский бюджет на $1,2 млрд. Об этом говорится в публикации Newsweek.

Издание проанализировало данные коалиции общественных организаций B4Ukraine ("Бизнес для Украины") и Института Киевской школы экономики (KSE) и констатировало, что среди работающих в РФ иностранных компаний больше всего налогов уплатили именно американские фирмы.

В целом, по данным Киевской школы экономики, в России продолжают работать около 328 американских фирм.

Из них самые большие суммы налога на прибыль в бюджет РФ в 2023 перечислили десять компаний из США.

Речь идет о табачной компании Philip Morris International (уплачено $220 млн налогов), корпорации по производству напитков PepsiCo ($135 млн), кондитерской компании Mars ($99 млн), фирме по производству товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble ($67 млн), кондитерской компании Mondelez ($62 млн), инвестиционном банке Citigroup ($53 млн), сельскохозяйственной компании Cargill ($50 млн), фармацевтической компании Johnson & Johnson ($42 млн), производителе безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic ($34 млн) и нефтесервисной компании Weatherford ($32 млн).

Некоторые американские компании сократили свой бизнес в РФ, однако продолжают производство товаров и осуществление "необходимых" операций.

В то же время в B4Ukraine обратили внимание на то, что некоторые из упомянутых компаний уплатили в российский бюджет суммы, в разы большие, чем предоставленные ими гуманитарные пожертвования Украине, которая стала жертвой российской агрессии.

Так, Philip Morris обещала выделить Украине в $10 млн. В российский бюджет в 2023 году она уплатила $220 млн налога на прибыль.

Mars выделила Украине $22,5 млн, а бюджет государства-агрессора пополнила на сумму, вчетверо превышающую пожертвование.

После американских компаний больше налогов в бюджет РФ в 2023 году перечислили фирмы из Германии: речь идет о $693 млн. Компании из Австрии стали в этом списке третьими: в позапрошлом году они перечислили путинскому режиму $579 млн.

Напомним, ранее в Bloomberg вышел материал, посвященный "прощальным санкциям Байдена". Они, считают авторы материала, нанесут значительный удар по России, ведь касаются торговли российской нефтью и могут нарушить экспорт.

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