Прощальные санкции Байдена нанесут значительный удар по России: в Bloomberg раскрыли детали

Президент США Джо Байден ввел последние санкции против России за время своей каденции. Они касаются торговли российской нефтью и могут нарушить экспорт.

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Как пишет издание Bloomberg, два крупных производителя и экспортеры нефти попали под санкции, ограничения будут касаться трейдеров, организующих сотни поставок. Санкции против этих двух компаний на сегодняшний день являются самым прямым и агрессивным шагом, сделанным Вашингтоном или любым другим западным государством.

Управление по контролю за иностранными активами внесло в санкционный список 39 танкеров, перевозящих российскую нефть с октября 2023 года. Из них 33 не смогли поднять грузы с момента их включения в список, согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg. Последнее мероприятие включает санкции против целого флота специализированных челночных танкеров, которые используются для транспортировки нефти из ключевых проектов в Арктике и Тихоокеанском регионах России.

Однако запрет на предоставление страховых услуг этими двумя компаниями может фактически вытеснить некоторые танкеры, включая собственный флот России, из основных страховых рынков. Хотя бы на время. Это усугубит беспокойство, уже выраженное странами, чьи воды уже находятся под угрозой из-за старения судов, перевозящих российскую нефть. Однако более широкие ограничения вряд ли окажут немедленное влияние на способность России качать нефть, поскольку внутренние поставщики, включая компании, ранее принадлежавшие иностранным инвесторам, выполняют основную часть нефтяных услуг в стране. Бывшие дочерние компании глобальных поставщиков нефти сохранили оборудование, персонал и ноу-хау, достаточное для поддержания темпов бурения в России.

Только около 15% российского рынка нефтяного бурения зависят от иностранных технологий, подсчитала год назад базирующаяся в Осло исследовательская компания Rystad Energy A/S. Любое влияние на добычу российской нефти, вероятно, будет ощутимо лишь в долгосрочной перспективе и остро в проектах с нуля, требующих самых современных технологий для прибыльной перекачки нефти. Как следствие, пришествие России на арктические запасы, также разработка морских месторождений могут замедлиться.

Значительная часть торговли российской нефтью уже перекочевала от западных компаний и поставщиков услуг, что уменьшило количество принятых к этому времени мер. Индийские нефтеперерабатывающие заводы и принадлежащие китайскому правительству уже продемонстрировали нежелание принимать грузы, перевозимые на попавших под санкции судах.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Белом доме заявили, что усиление санкций против энергетического сектора России существенно снизит доходы страны-террористки и создаст значительное давление на ее экономику. Такие меры заставят руководство РФ делать трудный выбор и терять миллиарды долларов ежемесячно.

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