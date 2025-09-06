Колясочную в подъезде переделали на квартиру под аренду: как выглядит самое маленькое жилье

В Виннице за пять тысяч гривен сдают самую маленькую квартиру в Украине. Жилье площадью 9 кв.м. ранее служило в качестве вспомогательного помещения (колясочная).

Об этом говорится в объявлении, размещенном на специализированной площадке. Владельцы "жилья" предлагают аренду для одного работающего мужчины.

"Аренда смарт-квартиры (колясочная) со своим туалетом и душем. Отдельный вход с улицы Перекресток ул. Родиона Скалецкого и Князей Кориатовичей. Район рынка "Урожай". Для одного работающего мужчины. Вся мебель, холодильник, микроволновка", – говорится в объявлении.

Согласно Государственным строительным нормам, минимальная площадь квартиры должна составлять от 30 квадратов. Все, что меньше, – апартаменты.

Отметим, в Киеве повышаются цены на аренду жилья. Среди главных причин – "высокий" осенний сезон и наплыв арендаторов при ограниченном предложении. В августе средний ценник вырос примерно на 10%, еще столько же может прибавиться в сентябре. Но рост цен неравномерный – есть районы, где арендованные квартиры, наоборот, дешевеют. Об этом свидетельствуют данные профильных сайтов и прогнозы экспертов, пишет "Минфин".

В среднем за последние полгода цены на однокомнатные квартиры в Киеве выросли на 16-18% (до 18-20 тыс. грн), а на двухкомнатные — на 10-11% (до 27-29 тыс. грн). Особенно активно растут в цене Дарницкий, Голосеевский, Печерский и Оболонский районы, а также жилье, расположенное вдали от объектов критической инфраструктуры:

Как сообщал OBOZ.UA, в западных регионах украинцы выбирают квартиры не только по цене, а по комфорту, безопасности и комплексной инфраструктуре. Спрос растет на бизнес- и премиум-класс.

