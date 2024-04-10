Кого в Украине ищут работодатели: озвучены наиболее популярные профессии

В Украине на рынке труда наибольшее количество вакансий генерировала категория "Сфера обслуживания". Однако с сентября неизменным лидером была "Рабочие специальности, производство".

Об этом свидетельствуют данные профильного портала. В марте 2024 года ситуация изменилась, поэтому есть такое распределение:

"Сфера обслуживания" – 17 722 вакансий, +10% к февралю;

"Рабочие специальности, производство" – 17 283, +7%;

"Продажа, закупка" - 14 348, +2%;

"Розничная торговля" – 11 909, +6%;

"Логистика, состав, ВЭД" – 9 822, +3%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 9 781, +14%;

"Администрация, руководство среднего звена" - 9 348, +6%;

"Транспорт, автобизнес" - 8 143, +6%;

"Медицина, фармацевтика" – 7 352, +6%;

"Бухгалтерия, аудит" – 7 328, +3%.

Также повысили свои позиции в этом рейтинге категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Медицина, фармацевтика".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в марте размер средней зарплаты не изменился. Он остается на отметке 20000 грн. Среди лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях.

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