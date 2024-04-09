Как изменились зарплаты в Украине в марте: стало известно, где и кому больше платят

В Украине в марте размер средней зарплаты не изменился. Он остается на отметке 20000 грн. Среди лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях.

После 4 месяцев плато увеличился размер средней зарплаты в Харьковской области (+500 грн до 18 000 грн). Также этот показатель вырос в Киевской (+400 грн. до 22 400 грн.) и Одесской (+600 грн. до 20 000 грн.) области, об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы.

В марте также выросли зарплаты у работников некоторых категорий :

"Страхование" – 25 000 грн, +14% к февралю;

"Недвижимость" – 37500 грн, +7%;

"Образование, наука" - 17500 грн, +6%;

"СМИ, издательство, полиграфия" – 20000 грн, +5%;

"Телекоммуникации и связь" – 21000 грн, +5%;

"Юриспруденция" – 19600 грн, +5%.

Высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины. Речь идет об окладе в среднем в 70000 грн.

Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в марте имели: медиабайер (52 500 грн), водитель-международник (45 000 грн), эндодонтист, рихтовщик, риелтор (40 000 грн), бизнес-аналитик (38 000 грн).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в некоторых случаях платить им около 30 тыс. грн.

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