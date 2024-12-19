"Клуб белого бизнеса": налоговая опубликовала первый список добропорядочных плательщиков

В Украине опубликовали первый официальный "Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства". Его сформировали по результатам четвертого квартала 2023 года и трех кварталов 2024 года. В список вошло более 8 тыс. предприятий, которые стали членами "клуба белого бизнеса" и получили преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "ГНС (Государственная налоговая служба. – Ред.) опубликовала перечень предприятий, вошедших в "Территорию высокого уровня доверия", или попали в "налоговый рай", как инициативу уже успели окрестить в СМИ. В число избранных вошло более 8 тысяч предприятий", – отметил Гетманцев.

Он добавил, что в список попало значительное количество малых и средних предприятий. Основная часть перечня – именно средний бизнес. Кроме того, в "клуб" вошли более 150 физлиц-предпринимателей (ФЛП). А лидером по количеству представителей стала агропромышленная корпорация с американскими собственникам – 35 ее компаний попали в список.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ГНС. Список компаний будет пересматриваться ежеквартально, т.е. каждые три месяца.

В "Территорию высокого уровня доверия" можно попасть не по объему уплаченных налогов, а по коэффициенту, который должен быть выше среднего по отрасли... Призываю бизнес и налоговую совместно работать над расширением списка", – резюмировал Гетманцев.

Напомним, предприятия, которые включены в перечень, получают ряд преимуществ. Среди них:

мораторий на проведение документальных проверок, кроме некоторых их видов;

упрощение механизмов взаимодействия с налоговой – для каждого предприятия будет определяется комплайенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций, камеральных и документальных проверок.

Как сообщал OBOZ.UA, сумма средств, которые госбюджет Украины получил от детенизации в 2024 году, сравнима с помощью, предоставленной Канадой за этот год. При этом Канада входит в топ-5 стран по объему поддержки Украины.

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