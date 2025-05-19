Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение
У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из отделений банка.
При этом подчеркивается: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой. При чем как по Украине, так и за границу. Как отметили в самом банке, для этого следует открыть меню "Кошелек" – после чего:
- выбрать карту, которую хотите перевыпустить;
- нажать "Заказать карту".
Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
В то же время, напомнили там, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".
ПриватБанк обновил правила обмена валют
Ранее же ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов. Там отметили:
- При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
- Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.
- Устройства работают круглосуточно.
ПриватБанк обновил функционал Приват24
Также ПриватБанк запустил продажи eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24. Там отметили:
- Оформить eSIM можно прямо в Приват24.
- Операция займет несколько минут.
"ПриватБанк" запустил в Приват24 новую услугу – продажу цифровых SIM-карт мобильной связи. Теперь более 13,5 млн пользователей наиболее популярного мобильного банка могут подключиться к Kyivstar и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты.
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