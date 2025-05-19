Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из отделений банка.

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При этом подчеркивается: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой. При чем как по Украине, так и за границу. Как отметили в самом банке, для этого следует открыть меню "Кошелек" – после чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

В то же время, напомнили там, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

ПриватБанк обновил правила обмена валют

Ранее же ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов. Там отметили:

При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.

Устройства работают круглосуточно.

ПриватБанк обновил функционал Приват24

Также ПриватБанк запустил продажи eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24. Там отметили:

Оформить eSIM можно прямо в Приват24.

Операция займет несколько минут.

"ПриватБанк" запустил в Приват24 новую услугу – продажу цифровых SIM-карт мобильной связи. Теперь более 13,5 млн пользователей наиболее популярного мобильного банка могут подключиться к Kyivstar и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты.

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