ПриватБанк обновил функционал Приват24: что изменилось в приложении

Государственный ПриватБанк запустил продажи eSIM двух мобильных операторов – "Киевстар" и lifecell. Продажи осуществляются через интернет-банкинг Приват24.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

Оформить eSIM можно прямо в Приват24.

Операция займет несколько минут.

"ПриватБанк" запустил в Приват24 новую услугу – продажу цифровых SIM-карт мобильной связи. Теперь более 13,5 млн пользователей наиболее популярного мобильного банка могут подключиться к Kyivstar и lifecell за несколько минут, оформив eSIM прямо в приложении", – говорится в сообщении.

Как купить eSIM "Киевстара" и lifecell в Приват24

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Зачем нужна eSIM

В целом же, напомнили в ПриватБанке, eSIM – это виртуальная SIM-карта. Она:

выполняет те же функции, что и физическая;

встроенная непосредственно в устройство и активируется программно.

Такая карта не требует отдельного физического слота в смартфоне. Что позволяет:

Использовать до 5 eSIM одновременно.

Совмещать физическую SIM с цифровой.

Кроме того, утверждается, eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ведь при потере телефона такую карту нельзя извлечь или заменить.

Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах

В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а в тот, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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