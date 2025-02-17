ПриватБанк обновил правила обмена валют: сколько можно сдать долларов за 1 раз

Государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за 1 раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

Сдача до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет.

Устройства работают круглосуточно.

"Вы можете обменять наличную валюту на наличные гривни в банках круглосуточно и без дополнительных комиссий. Получайте наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту. Используется наличный курс ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: найти устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

Сколько можно обменять долларов

В ПриватБанке отметили, что за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что ныне в Украине выгоднее вкладывать деньги в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем держать их в валюте – к примеру, долларе. Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

Он объяснил: учитывая, что среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн (как прописано в госбюджете-2025), "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно немного больше". И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома в сейфе, либо даже положить ее в банк по 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум 10%.

"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 года именно таков. Что будет в 2026-м году, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение текущей недели (17-23 февраля) курс доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,8-42,3 грн. Ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

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