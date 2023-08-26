Клиент ПриватБанка не смог купить квартиру: банк отказался принимать накопления и посчитал деньги сомнительными

Клиент ПриватБанка не смог произвести оплату для покупке квартиры. Он попытался пополнить счет накопленные деньгами, предоставил в банк декларации за 6 лет, которые превышают накопления. Однако в банке ему ответили, что могут учитывать доход только за три года и в операции отказали.

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Об этом клиент написал в профильном форуме "Минфин". "Вопросы к представителям банка. Как за три года заработать на квартиру в Киеве?" – возмутился клиент. По его словам, он 90% операций проводит через банк, также имеет счет физлица-предпринимателя, который и является его источником дохода.

"И мне финмониторинг отказал. Сказали, что не более чем за последние три года считается доход. И возникает вопрос, какой непутевой придумал такие правила, и другой вопрос, как в реалиях Украины, тем более во время войны обычному смертному ФЛП заработать за три года на квартиру, да еще и в условиях войны. Персональный менеджер ничем не помогла, как и консерж-сервис, полный непрофессионализм, просто потратил кучу времени и нервов, культурных слов для описания этой ситуации трудно подобрать", – описывает ситуацию клиент банка.

В ответ ПриватБанк попросил клиента еще раз связаться с банком для решения проблемы. Отметим, каждый банк обязан проводить финансовый мониторинг и может отменить операции, отказаться принимать деньги на счет в том случае, если считает их происхождение сомнительным.

Как проходит финансовый мониторинг

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д. Затем действует риск-ориентированный подход. Обязательно должны проверять:

операции с превышением суммы 400 тыс. грн;

операции с публичными деятелями (депутатами всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей ("ФОПы"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежедневно переводит (или получает) тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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