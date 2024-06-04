Банки Китая нанесли очередной удар по России: какие новые ограничения ввели

Китайские банки отказываются обрабатывать платежи за товары, которые могут попасть в Россию через третьи страны. Для этого они требуют подтвердить, что закупаемый товар не попадет в РФ в обход международных санкций в отношении РФ.

Ссылаясь на импортеров, росСМИ сообщают, что новые правила ввели несколько крупных китайских банков, в том числе Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, и Zhejiang Chouzhou. Аналогичные условия выдвигают некоторые небольшие региональные сельскохозяйственные банки, а также созданный для работы с санкционным Ираном Kunlun Bank

Это резко замедлило экспорт китайских товаров в РФ. Причем не только санкционных грузов, но и не попадающих под ограничения товаров.

Стоит отметить, что в феврале США пригрозили вторичными санкциями всем, кто помогает России обходить ограничения. С тех пор китайские банки с большим подозрениям относятся к любым российским деньгам, из-за чего напрямую из РФ в Китай проходить до 25% платежей.

Из-за участившихся случаев отказа в обработке транзакций многие российские компании обратились за услугами посредников в третьих странах. Хотя это прибавило 4-6% к стоимости товаров, но значительно ускоряло их доставку.

Однако теперь и этот способ торговли может быть сорван – банки начали требовать маршрутные документы, где должно быть указано, что товар поедет именно в страну, из которой поступил платеж. Из-за этого, чтобы доставить товар в РФ, поставщикам придется доставлять его сначала в прилегающие к РФ страны – Армению, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, и отправлять его уже оттуда.

Стоит отметить, что, согласно правилам международных перевозок, товар, который подается по одним маршрутным документам, а отправляется по другим, считается контрабандой. Поэтому вряд ли многие компании решатся на такой способ обхода ограничений.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что китайские банки возвращают обратно большинство транзакций из России. Они опасаются, что могут из-за этих платежей попасть под международные санкции.

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