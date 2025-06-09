Китай "обвалил" цены на нефть: что происходит на мировых рынках

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 9 июня фьючерсы марки Brent снизились на 18 центов, или 0,27% – до 66,29 доллара за баррель Нефть WTI подешевела на 15 центов, или 0,23% – до 64,43 доллара. Причина – замедление китайской экономики.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

В мае рост экспорта из Китая замедлился до минимального уровня за три месяца из-за пошлин США.

Снижение отпускных цен на заводах достигло "самого низкого уровня за два года" – что сказалось не только на "второй экономике мира", но и на мировых рынках в целом.

Импорт сырой нефти в Китай в мае снизился до самого низкого суточного уровня за 4 месяца – поскольку переработчики провели масштабное плановое техобслуживание.

В то же время, подчеркивается, несмотря на удешевление, цены на нефть сохранили большую часть роста за прошлую неделю. Это стало возможным благодаря тому, что инвесторы "следили за торговыми переговорами между США и Китаем, надеясь на улучшение экономических перспектив и рост спроса на топливо".

"Перспектива сделки между Китаем и США может поддержать экономический рост и увеличить спрос на нефть. И она перевесила опасения по поводу увеличения поставок от ОПЕК+ (объединение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающих стран, не входящих, но сотрудничающих с ней. – Ред.)", – рассказали аналитики.

Доходы России от нефти упали до минимума

Тем временем, в мае доходы России от продажи нефти сократились до самого низкого уровня с июня 2023 года из-за падения мировых цен на нефть. В частности:

Налоговые поступления упали на 32%.

Общие доходы от нефти и газа – на 35%.

В то же время, напомнили в Bloomberg, нефтегазовые поступления формируют около трети всего бюджета России. И из-за обвала нефтяных доходов правительство страны пересмотрело бюджетный прогноз и более чем в три раза увеличило целевой показатель дефицита. Что, отмечается, является серьезным вызовом для ведущей войну и нуждающейся в стабильном финансировании армии страны.

Как сообщал OBOZ.UA , в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 млн баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.

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