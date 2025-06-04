Для мужчин в возрасте до 24 лет могут снять ограничения на выезд за границу: перспективы принятия законопроекта и проблемы, которые он должен решить

В Верховной Раде обсуждают возможность создания нового законопроекта о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет.

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О том, когда может появиться этот революционный документ (ведь сейчас, во время войны, выезд из Украины военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет запрещен), и о его перспективах – рассказывает OBOZ.UA.

Решение демографических и социальных проблем

Новая инициатива направлена на решение проблемы выезда (правильнее даже сказать – вывоза) за границу юношей, которые окончили школу. И которым плюс-минус 17 лет. Так как еще год – и будет поздно: ребята вступят в мобилизационный возраст, и их уже из Украины не выпустят.

Да, до мобилизационного возраста им еще целых семь лет, но кто его знает, сколько еще будет продолжаться российско-украинская война. И многие родители не хотят рисковать своими детьми. На Западе как-то спокойнее. Да и есть возможность получить европейское образование.

Но данная ситуация грозит дальнейшим ухудшением демографической ситуации в Украине, на данный момент – и так довольно плачевной (сейчас наша страна на 228 месте в мире по рождаемости и на одном из первых – по смертности). Плюс это провоцирует изрядное социальное напряжение: юноша приезжать на побывку с семьей вряд ли станет – его потом не выпустят. И если мама еще сможет сама съездить за границу, чтобы проведать сына, то у папы такого шанса точно нет, если он не военный.

"Для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, есть идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать украинских граждан в передвижении. Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не искали путей, не были вынуждены оставаться за границей и не теряли связь с родиной", – сказал, анонсируя возможность появления нового законопроекта, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Нам приходит много писем, родители благодарят за инициативу, и просят сделать все возможное, чтобы не отрывать детей от семей", – говорит OBOZ.UA Федор Вениславский.

Бегство молодежи может быть просто отсрочено

Стоит отметить, что далеко не вся украинская молодежь после окончания школы выезжает за границу именно на учебу.

"Речь идет не об образовании, а о бегстве. Сейчас многие 17-летние едут потому, что потом будут невыездные, а не потому, что хотят или могут учиться за границей. Даже если и поступил – это удовольствие не из дешевых. Оплата учебы, жилья. В Польше, например, в городах аренда комнаты – 10 тысяч гривен в пересчете на наши деньги. Опять же, просто жить на что-то надо. Не все такое потянут. Идеальный вариант – это остаться в Украине и учиться здесь. Было бы супер, если примут такой закон, чтобы не надо было бежать из страны", – говорит OBOZ.UA киевлянка Наталья, старший сын которой в этом году закончил 10 класс (то есть, до судьбоносного решения "ехать или не ехать" ему остается год).

Кстати, выезд молодого 17-летнего украинца за границу может переместить его на самый низкий этаж социального лифта, если он не поступил учиться или родители не могут обеспечить это финансово. В лучшем случае – неквалифицированная работа, а в худшем – криминалитет.

Но возникает вопрос – а как к подобным новшествам относятся военные? Ведь если не ограничивать украинских граждан в выезде за границу до 23-24 лет, то можно выехать и в 22 года, получив при этом высшее образование в Украине.

"Это палка о двух концах. С одной стороны – планируемый законопроект действительно снижает социальную напряженность. С другой стороны – у нас не хватает человеческого ресурса. И даю девяносто процентов гарантии, что уезжать в 22 года будут такими же темпами, как сейчас – в 17 лет. А ведь 23-24 года – это уже здоровые мужики", – говорит OBOZ.UA Вадим, сотрудник одного из областных ТЦК и СП.

Как говорит глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, проблема выезда – серьезная, и ее нужно решать во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны. Но пока до такого обсуждения дело не дошло.

По словам Федора Вениславского, сейчас вопрос обсуждается в комитете по нацбезопасности, с привлечением депутатов из различных групп, фракций и комитетов. И конфигурация будущего законопроекта будет понятна только на следующей неделе.