Китай и США окончательно согласовали соглашение о TikTok: какова судьба соцсети

Вашингтон и Пекин окончательно согласовали сделку по TikTok, объявленную в прошлом месяце. Официальное подписание состоится в четверг, 30 октября, когда президент США Дональд Трамп встретится с председателем Китая Си Цзиньпином.

Об этом 26 октября сообщил министр финансов Скотт Бессент в эфире CBS. Американский чиновник отметил, что его ведомство "не участвует в коммерческой стороне" договоренностей.

"Мы достигли окончательной сделки о TikTok. Мы достигли ее в Мадриде, и, я полагаю, на сегодняшний день все детали согласованы, и двум лидерам предстоит завершить дело в четверг в Корее", – проинформировал Бессент.

TikTok продолжит работу в Соединенных Штатах

В прошлом месяце Трамп подписал указ, открывающий путь к продолжению работы этой популярной соцсети на территории США в рамках новой корпоративной структуры с участием американских инвесторов.

Бессент отметил, что президент США приказал ему добиться согласия китайцев и одобрения всех деталей. "Это было моей задачей... И я считаю, что за последние два дня мы успешно с этим справились", – заявил он.

В прошлом месяце Трамп отмечал, что лидер КНР во время телефонного разговора не был против договоренностей. По сути, речь идет о "квалифицированной продаже активов" в рамках закона, принятого Конгрессом в апреле 2024 года (он требовал от материнской компании TikTok, базирующейся в Китае, продать активы – в противном случае социальной сети грозил запрет).

Согласно уточнениям Белого дома, сделка подразумевает создание в США "совместного предприятия", в состав которого войдут преимущественно американские инвесторы и владельцы, а также совета директоров с преобладанием американских граждан.

Китайская компания ByteDance и ее аффилированные лица сохранят за собой меньше 20% новой компании.

Член Палаты представителей от штата Мичиган, представитель Республиканской партии и председатель комитета по делам Китая Джон Муленар заявил: "Пока в деле участвуют китайцы, я думаю, есть основания для недоверия".

Он объяснил, что все компании в КНР подчиняются Коммунистической партии Китая, поэтому Пекин "будет использовать все преимущества, которые сможет". "Меня это все еще беспокоит", – признал политик.

Как писал OBOZ.UA, акции TikTok получат американские компании Oracle и Silver Lake. Подписывая соглашение 25 сентября, Дональд Трамп заявлял, что так или иначе, все равно "США получат много налоговых поступлений".

