Трамп разрешил продажу TikTok консорциуму американских инвесторов: что известно о его составе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который одобряет продажу американской части платформы социальной сети TikTok консорциуму "чисто американских инвесторов". Указ позволяет отделить указанную часть платформы от китайской материнской компании ByteDance, предотвращая потенциальный запрет соцсети в стране.

Об этом 25 сентября сообщил сам Дональд Трамп, показав соответствующий указ. Полный состав консорциума, который будет владеть американской частью TikTok, он не назвал. Но в этом контексте Трамп упомянул о компаниях Oracle и Silver Lake.

Детали сделки

В частности, президент США отметил, что Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон "будут играть очень большую роль с точки зрения безопасности, защиты и всего остального".

Соглашение предусматривает, что американские инвесторы получат контроль над 80% акций TikTok в США, тогда как ByteDance сохранит менее 20%. Консорциум будет вести надзор за советом директоров предприятия и алгоритмами платформы, чтобы "гарантировать безопасность данных американских пользователей".

Что сказал Трамп

Президент США заявил, что подписанное соглашение соответствует требованиям национальной безопасности США.

"Я бы хотел, если бы мог, чтобы это было 100% MAGA. Это было бы справедливо", – прокомментировал Трамп собственный документ. Однако он отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин одобрил соглашение именно в таком виде – распределение американской части платформы 20 на 80.

Так или иначе, все равно "США получат много налоговых поступлений" от операции, отметил американский лидер.

Трамп также вспомнил, что TikTok якобы помог ему во время предвыборной кампании охватить молодую аудиторию.

Что интересно – одновременно с указанным воспоминанием Трампа вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что "отныне TikTok не будет использоваться как пропагандистское оружие".

Что предшествовало

Еще весной 2024 года Палата представителей США одобрила закон, который разрешил запрет использования соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ею китайской компании ByteDance.

Конгрессмены считали, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может заставить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

Последний срок продажи американского подразделения соцсети был установлен на 19 января текущего года. Однако Трамп несколько раз продлевал этот срок.

Ранее считалось, что платформу приобретет тогда еще советник Трампа Илон Маск. Затем Трамп заявил, что только корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. Причем глава Белого дома тогда говорил, что надеется увидеть "тендерную войну" со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

