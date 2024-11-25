"Киевстар" запускает новые тарифы: названа дата

У мобильного оператора "Киевстар" появится три новых тарифа. Их запустят 29 ноября и они будут доступны для абонентов предоплаты.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили, что называться новые тарифы будут:

LOVE UA Свет;

LOVE UA Сила;

СуперГиг – специальный тариф для интернета.

"В новых тарифах LOVE UA Свет и LOVE UA Сила, а также тарифе LOVE UA Магнит абоненты смогут пользоваться акционными Суперсилами Безлим, выбрав безлимитные интернет, звонки или SMS. Поэтому мы продлеваем срок подключения акционных Суперсил до 30 июня 2025 включительно", – говорится в сообщении.

Стоимость, наполнение и пр. детали новых тарифов в "Киевстаре" раскрывать не стали. Там отметили: информация об этом появится на сайте оператора "в день их запуска".

"Киевстар" закрывает ряд тарифов

В то же время, с 29 ноября "Киевстар" закрывает для подключения сразу несколько текущих тарифов – однако только для подключения. А также дает им новые названия:

LOVE UA Свет 2024;

LOVE UA Песня 2024;

LOVE UA Сила 2024;

СуперГиг 2024.

"С 29 ноября 2024 года текущие тарифы будут закрыты для подключения. Если вы уже пользуетесь одним из этих тарифов или подключите его к 28 ноября 2024 включительно, наполнение и условия для вас останутся неизменными", – рассказали в операторе.

Как обновить тариф "Киевстар"

В то же время, если текущий план не отвечает вашим потребностям, изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением. Дело в том, что операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, а также SMS, мобильного интернета и других услуг, поэтому вы можете найти план, который лучше соответствует вашему бюджету и стилю использования телефона.

К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов. В частности, в магазинах оператора.

Также поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого следует зайти в раздел Тарифы.

Существуют и другие способы. В частности, провести изменение тарифа можно:

по номеру 477 или 477*1;

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" начал продавать номера с новым кодом сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора теперь начинаются в т. ч. с 077. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

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