"Киевстар" с 16 сентября изменил стоимость услуг: перечень

Мобильный оператор "Киевстар" обновил ряд своих услуг. Изменения произошли 16 сентября и затронули стоимость предложений.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что обновили:

Тариф SIM для устройств.

С 16 сентября подключение тарифа SIM для устройств будет стоить 100 грн (сейчас – 50 грн).

Стартовый пакет Smart SIM.

Он также будет стоить 100 грн.

"Мы пересматриваем стоимость тарифов, стартовых пакетов и других услуг, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть. И оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами", – рассказали в "Киевстаре".

Отметим: SIM для устройств – этот специальный тариф, предназначенный для дистанционного управления умными гаджетами со своего мобильного. Его можно подключить на Smart SIM.

"Эту SIM-карту можно поставить в сигнализацию, кондиционер, GPS-трекер и т.д. и дистанционно управлять умным гаджетом со своего мобильного", – отметили в компании.

Чтобы подключить тариф, нужно купить SIM для устройств. После чего:

уставить SIM в смартфон и набрать *929*206#;

пополнить счет на 50 грн (стоимость до будущего изменения) – это одноразовое пополнение и нужно для активации тарифа;

переставить SIM в умное устройство, которым хотите управлять.

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т.е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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