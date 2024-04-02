Абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят операторам: как узнать все условия своего тарифа

Мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно. Узнать же все его условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора.

К примеру, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:

изменении тарифного плана;

предложениях для роуминга.

Кроме того, можно перезаказать пакет услуг по тарифу себе или другому абоненту lifecell. Для этого стоит набрать *700#.

Абоненты "Киевстара" могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2# ;

; авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

В несколько способов могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого стоит:

набрать *101# ;

; позвонить по номеру 111*1.

Кроме того условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакетата и остаток услуг по тарифу по номеру *101*4#.

Как узнать, куда деваются деньги со счета

В свою очередь, в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) напомнили, что абоненты всех операторов могут бесплатно получить от оператора информацию о предоставленных ему услугах за нужный ему период. Оператор должен будет предоставить эту информацию в форме расшифрованного счета.

"Для этого можно воспользоваться мобильным приложением оператора. Или обратиться с личным физическим обращением абонента в магазин оператора", – отметили в НКЭК.

При этом там подчеркнули: в отчете оператор должен будет указать ряд позиций. В частности:

номер абонента;

вид услуги;

объем предоставляемых услуг;

сумму средств к оплате за каждый сеанс связи.

"Обращаем внимание, что расшифрованный счет предоставляется только идентифицируемым абонентам (зарегистрированным или контрактным). Электронные коммуникационные услуги, обезличенные/анонимные, расшифровке не подлежат", – отметили в НКЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, "Киевстар" готовит обновление ряда своих тарифов. Причем как их наполнения, так и стоимости. В частности, сообщается о подорожании предложений на 25-55 грн: к примеру, Love UA – на 50 грн, с 150 до 200 грн, а "Без границ lite" – на 25 грн, с 75 до 100 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!