Абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят операторам: как узнать все условия своего тарифа
Мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно. Узнать же все его условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора.
К примеру, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:
- изменении тарифного плана;
- предложениях для роуминга.
Кроме того, можно перезаказать пакет услуг по тарифу себе или другому абоненту lifecell. Для этого стоит набрать *700#.
Абоненты "Киевстара" могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:
- по запросу *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
- в приложении Мой Киевстар
- по номеру 466*66.
В несколько способов могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого стоит:
- набрать *101#;
- позвонить по номеру 111*1.
Кроме того условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакетата и остаток услуг по тарифу по номеру *101*4#.
Как узнать, куда деваются деньги со счета
В свою очередь, в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) напомнили, что абоненты всех операторов могут бесплатно получить от оператора информацию о предоставленных ему услугах за нужный ему период. Оператор должен будет предоставить эту информацию в форме расшифрованного счета.
"Для этого можно воспользоваться мобильным приложением оператора. Или обратиться с личным физическим обращением абонента в магазин оператора", – отметили в НКЭК.
При этом там подчеркнули: в отчете оператор должен будет указать ряд позиций. В частности:
- номер абонента;
- вид услуги;
- объем предоставляемых услуг;
- сумму средств к оплате за каждый сеанс связи.
"Обращаем внимание, что расшифрованный счет предоставляется только идентифицируемым абонентам (зарегистрированным или контрактным). Электронные коммуникационные услуги, обезличенные/анонимные, расшифровке не подлежат", – отметили в НКЭК.
Как сообщал OBOZ.UA, "Киевстар" готовит обновление ряда своих тарифов. Причем как их наполнения, так и стоимости. В частности, сообщается о подорожании предложений на 25-55 грн: к примеру, Love UA – на 50 грн, с 150 до 200 грн, а "Без границ lite" – на 25 грн, с 75 до 100 грн.
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