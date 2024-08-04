Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077: что будет с уже действующими

Украинский мобильный оператор "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 077. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

Видео дня

Об новом коде сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили:

разрешение выдано на 5 лет;

оно позволит "Киевстару" подключить к сети 10 млн новых номеров.

В самом же "Киевстаре" подтвердили получение нового кода. Отметив: его внедрение в систему уже идет.

"Недавно наша компания получила разрешение от НКЭК на пользование кодом – 077. Мы уверены, что эти семерки приносят удачу их владельцам. Уже скоро можно будет проверить. Сейчас мы вводим новый код в систему", – рассказали в компании.

В настоящее время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:

67;

68;

96;

97;

98.

Зачем "Киевстару" новый код

В то же время, по информации независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в "Киевстаре" отмечают: дополнительный код позволит ему не допустить возникновения дефицита свободных номеров. Кроме того, это, утверждается:

сохранит возможность для дальнейшего устойчивого развития существующих услуг;

позволит установить достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации для уменьшения количества жалоб от абонентов;

создаст ресурс на случай поломки в сети одного из операторов связи.

"Оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов "Киевстар" в перспективе ближайших двух лет", – отмечается опубликованном письме компании с просьбой выделения нового кода.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, мобильный оператор Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Изменения произошли 1 августа и коснулись не только цен, но и наполнения отдельных предложений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!